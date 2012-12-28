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Общество
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сегодня, 18:03
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Липчанка Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области
Должность она покинула по собственному желанию.
«Елена Бабикова ушла по собственному желанию», — сказала Мария Чепурнова.
Должность министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова занимала с декабря 2021 года. До назначения в Тамбов в озглавляла липецкий областной фонд капремонта, работала заместителем генерального директора ОГУП «Липецкоблводоканал», заместителем руководителя МУП «ЛиСА».
Фото: kapremont48.ru
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