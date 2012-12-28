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сегодня, 18:03
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Липчанка Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области

Должность она покинула по собственному желанию.

Министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова покидает этот пост. Завтра последний день её работы в должности. Об этом сообщает onlinetambov.ru со ссылкой на пресс-секретаря врио главы Тамбовской области Евгения Первышова Марию Чепурнову.

«Елена Бабикова ушла по собственному желанию», — сказала Мария Чепурнова.

Должность министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова занимала с декабря 2021 года. До назначения в Тамбов в озглавляла липецкий областной фонд капремонта, работала   заместителем генерального директора ОГУП «Липецкоблводоканал», заместителем руководителя МУП «ЛиСА». 

Фото: kapremont48.ru

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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
А где
12 минут назад
Другая фотка, та мне больше нравилась...
Ответить
Гость
26 минут назад
Одни министры….
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