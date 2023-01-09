Липчанка стала министром правительства Тамбовской области

Экс-руководитель Фонда капремонта Липецкой области Елена Бабикова стала министром правительства соседнего региона

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Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сегодня назначил министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Елену Бабикову. Ранее Елена Бабикова руководила управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, которое теперь переименовано в министерство с таким же названием.Елена Бабикова с 2019 года работал в должности первого заместителя гендиректора липецкого областного фонда капремонта, затем возглавляла этот фонд до ноября 2021 года.Осенью 2021 года перешла на работу в администрацию Тамбовской области, которое недавно реорганизовано в правительство.В правительстве Тамбовской области таким образом, в одно время работали два высокопоставленных чиновника, успевших занимать высокие посты в липецких органах власти. Так пост советника по градостроительству и архитектуре губернатора Тамбовской области занимала до недавних пор успевшая поработать в Липецкой области на должности начальника регионального управления градостроительства и архитектурыНаида Исматулаева.