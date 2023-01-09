Общество
сегодня, 15:51
Липчанка стала министром правительства Тамбовской области
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Экс-руководитель Фонда капремонта Липецкой области Елена Бабикова стала министром правительства соседнего региона
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сегодня назначил министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Елену Бабикову. Ранее Елена Бабикова руководила управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, которое теперь переименовано в министерство с таким же названием.
Елена Бабикова с 2019 года работал в должности первого заместителя гендиректора липецкого областного фонда капремонта, затем возглавляла этот фонд до ноября 2021 года.
Осенью 2021 года перешла на работу в администрацию Тамбовской области, которое недавно реорганизовано в правительство.
В правительстве Тамбовской области таким образом, в одно время работали два высокопоставленных чиновника, успевших занимать высокие посты в липецких органах власти. Так пост советника по градостроительству и архитектуре губернатора Тамбовской области занимала до недавних пор успевшая поработать в Липецкой области на должности начальника регионального управления градостроительства и архитектуры
Наида Исматулаева.
Фото: kapremont48.ru
Елена Бабикова с 2019 года работал в должности первого заместителя гендиректора липецкого областного фонда капремонта, затем возглавляла этот фонд до ноября 2021 года.
Осенью 2021 года перешла на работу в администрацию Тамбовской области, которое недавно реорганизовано в правительство.
В правительстве Тамбовской области таким образом, в одно время работали два высокопоставленных чиновника, успевших занимать высокие посты в липецких органах власти. Так пост советника по градостроительству и архитектуре губернатора Тамбовской области занимала до недавних пор успевшая поработать в Липецкой области на должности начальника регионального управления градостроительства и архитектуры
Наида Исматулаева.
Фото: kapremont48.ru
5 1584
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