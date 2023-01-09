Общество

сегодня, 15:51

Липчанка стала министром правительства Тамбовской области

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#назначения #министерство
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Липчанка стала министром правительства Тамбовской области

Экс-руководитель Фонда капремонта Липецкой области Елена Бабикова стала министром правительства соседнего региона

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сегодня назначил министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Елену Бабикову. Ранее Елена Бабикова руководила управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, которое теперь переименовано в министерство с таким же названием.

Елена Бабикова с 2019 года работал в должности первого заместителя гендиректора липецкого областного фонда капремонта, затем возглавляла этот фонд до ноября 2021 года.

Осенью 2021 года перешла на работу в администрацию Тамбовской области, которое недавно реорганизовано в правительство.

В правительстве Тамбовской области таким образом, в одно время работали два высокопоставленных чиновника, успевших занимать высокие посты в липецких органах власти. Так пост советника по градостроительству и архитектуре губернатора Тамбовской области занимала до недавних пор успевшая поработать в Липецкой области на должности начальника регионального управления градостроительства и архитектуры
Наида Исматулаева.

Фото: kapremont48.ru

5 1584
#назначения #министерство
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Комментарии (5)

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Путешественник

56 минут назад
пенсионер, там ещё хуже.
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Зимний рыбак

56 минут назад
На исторической родине министра не дают, так хоть на Тамбовщине.....
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пенсионер

58 минут назад
Про капремонт в наших краях знаем, жалко Тамбовскую область.
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КОМДИВ

сегодня, 15:59
Министры! Одни министры! В наш бы развалившейся колхоз министра......
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