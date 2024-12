В Китае прекращают прием платежей из банков РФ под новыми санкциями

Китайские банки начали отказываться работать с российскими кредитными организациями, которые попали под новые санкции США, рассказал «Известиям» генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его словам, большинство игроков уже прекратили с ними отношения.

Информацию подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он рассказал, что уже видит первые такие кейсы. Например, принимать платежи из российских банков, которые попали в новый SDN-список США, отказывается Bank of China.О таких историях также писали предприниматели в профильном чате для импортеров. Там делились, что, например, китайский Bank of Kunlun (его часто упоминали в постах про расчеты с РФ) начал рассылать предупреждения о прекращении приема платежей из российских подсанкционных кредитных организаций.До января, когда произойдет инаугурация нового президента США, никаких послаблений не будет, считает Алексей Порошин АО «Первая Группа». Однако, по его мнению, даже с приходом Трампа ситуация значительно не улучшится. Другого мнения придерживается основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, после того, как Трамп возглавит Белый дом, санкции могут быть ослаблены.