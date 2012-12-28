Бюджет Липецка в очередной раз увеличили по доходам и расходам

Самыми большими тратами стали 75 миллионов рублей на строительство спорткомплекса в Сселках, 60 миллионов единовременной выплаты контрактникам, которые подпишутся на участие в СВО до конца года и 42,8 миллиона — на выплаты управляющим компаниям-участникам программы «Ремонт двора».

Сегодня комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета в очередной раз изменила параметры городского бюджета этого года.Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что за счет дополнительных собственных доходов и трансфертов из вышестоящих бюджетов городская казна по доходам увеличивается почти на 194 млн рублей. Их решено распределить следующим образом: 40,2 млн рублей — на капитальный ремонт школ №№6, 51 и 70, 60 миллионов — на единовременную муниципальную выплату липчанам, которые подпишут до конца года контракт с Минобороны на участие в СВО, 75 миллионов — на строительство ФОК в Сселках, 42,9 миллионов — на субсидию управляющим компаниям, участвующим в муниципальной программе «Ремонт двора». Дополнительно поступившие средства направят на горячее питание школьников, в том числе детям из семей участников СВО (11,2 млн рублей), на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений допобразования, физкультуры и спорта (13,5 млн рублей), на новогоднее оформление города (1,7 млн рублей).В связи с острой необходимостью строительства ливневой канализации на улицах Лучистой и Просторной в районе Опытной на эту статью расходов предусмотрены 46,5 млн рублей. Еще 8 миллионов получит МКУ «Липецкгорсвету» на оплату электроэнергии для ночного освещения города.С учетом вносимых изменений бюджет города по доходам составит 29 млрд рублей, по расходам – 29,2 миллиарда.