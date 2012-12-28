Фонд «Милосердие» открывает предновогодний благотворительный марафон

Фонд «Милосердие» начинает традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия». Она поможет собрать средства на новогодние подарки для тех, кому необходимы дополнительная поддержка и внимание.

На собранные в режиме онлайн средства сотрудники фонда доставят подарки тяжелобольным детям, одиноким ветеранам и многодетным малообеспеченным семьям из Липецкой, Белгородской, Свердловской областей и Алтайского края. Это будут самые необходимые вещи или помощь в решении бытовой проблемы. Часть средств направят в приюты помощи животным.Акция продлится до 19 января. Любой желающий может стать ее участником, пройдя по ссылке новогоднего банера на официальном сайте фонда. На нем изображен новогодний экспресс с подарками. Чтобы выбрать, кому именно помочь, необходимо нажать на любой вагончик поезда. Затем можно сделать пожертвование анонимно или после регистрации. Количество подарков по каждой категории акции от одного жертвователя не ограничено.«Эту душевную предновогоднюю акцию мы проводим вот уже пятый год подряд, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Она дает возможность любому человеку попробовать самому стать волшебником, сделать личный подарок и создать праздничное настроение для тех, кто больше других нуждается в нашей поддержке. Все жертвователи «Поезда милосердия» могут быть уверены, что каждый собранный рубль обязательно попадет в руки подопечных фонда».По окончании акции на сайте фонда будет опубликован отчет об итогах сбора и адресного распределения средств. В прошлогодней новогодней акции приняли участие около 500 человек. Сумма всех частных пожертвований в адрес фонда превысила 400 тысяч рублей.Кроме новогодней акции на сайте благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» постоянно открыт текущий сбор средств на благотворительность. В течение года можно сделать любой взнос, перечислив средства по реквизитам, которые указаны на странице «Как помочь». Личные пожертвования неравнодушных людей направят на лечение и реабилитацию детей, поддержку социальных акций и программ.