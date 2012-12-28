Под Липецком уничтожат обломки БПЛА

Липчане могут услышать взрывы.

Под Липецком продолжится уничтожение обломков БПЛА, в городе могут слышаться взрывы.«Днем в окрестностях Липецка будут проводиться работы по ликвидации обнаруженных ранее фрагментов сбитых БПЛА», — предупредили в правительстве Липецкой области.Напомним, последняя атака БПЛА на Липецк была ночью 24 ноября, средства ПВО сбили в области четыре беспилотника. Обломки беспилотников уничтожались 29 ноября.