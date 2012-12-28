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Происшествия
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сегодня, 10:37
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Под Липецком уничтожат обломки БПЛА
Липчане могут услышать взрывы.
«Днем в окрестностях Липецка будут проводиться работы по ликвидации обнаруженных ранее фрагментов сбитых БПЛА», — предупредили в правительстве Липецкой области.
Напомним, последняя атака БПЛА на Липецк была ночью 24 ноября, средства ПВО сбили в области четыре беспилотника. Обломки беспилотников уничтожались 29 ноября.
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