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сегодня, 14:37

На митингах в Грузии пострадали более 30 сотрудников МВД

При разгоне демонстрантов на митингах в Тбилиси пострадали 32 сотрудника правоохранительных органов.

Более 30 сотрудников МВД Грузии пострадали в ходе антиправительственного митинга у здания парламента в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«В результате противозаконных и насильственных действий со стороны участников акции пострадали 32 сотрудника министерства внутренних дел. У части пострадавших фиксируются травмы тяжелого характера в области головы, глаз и других частей тела. Из них 13 потребовалось хирургическое вмешательство. К этому времени в медицинском учреждении остается один правоохранитель», — отмечается в заявлении.

Вместе с тем МВД сообщает, что при разгоне антиправительственного митинга в Тбилиси задержаны 43 демонстранта, — передает ТАСС.

«Во время акции за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений Грузии задержаны 43 человека», — добавили в ведомстве.

Кроме того, МВД Грузии сообщает, что ведется расследование по двум статьям Уголовного кодекса — нападение на полицейского и повреждение или уничтожение чужой вещи. По этим статьям пока никто не задержан.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС из-за начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.

Заявление Кобахидзе вызвало недовольство у части граждан, которые стали собираться в четверг у здания парламента. Митинг перерос в потасовку с полицией, в результате которой пострадали стражи порядка, митингующие и представители СМИ. Спецназ разогнал демонстрантов и под утро полностью освободил проспект Руставели перед парламентом.
митинги
беспорядки
Грузия
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