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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: большой «конец света» и липчане назвали самые желанные подарки на Новый год

Рассказываем самое главное про последнюю пятницу осени.

Погода в плюсе

Столбик термометра вновь поднимется чуть выше нуля и покажет сегодня от 0 до +2 градусов. День пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Адмирала Лазарева, 2, 4, 6, 8; Адмирала Макарова, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Прокатной, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Рязанская, 2, 4, 6, 8, 10, 12; в переулке Задонском, 1, 3, 5, 7.

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В это же время без удобств останутся и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Спортивной, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Моторном, Моторном 2-м, Лесном, Лесном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Театральном, Театральном 2-м.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 останутся без электричества жители домов на улицах А.Г. Кочеткова 2, 4а; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Белорусской, Брюллова; Верхней, 5, 13; Вишнёвой, 8, 10, 50, 54; Восточной, 107, 109, 110, 111; Дорожной, 8, 19, 31, 278, 279; Зареченской, 7,44; Зелёной, 17, 25, 63, 74, 80; Земной, 14; Инженерной, Кленовой; Коллективной, 1, 13, 17, 18, 22, 26, 33, 8; Коммунальной, 11, 4; Лесной, 2, 10, 13, 15, 16, 24, 58, 79, 80, 97, 110,150, 156; Линейной, 26, 37, 39, 51; Логовой, 16, 32, 43; ул. Медицинской, 19, 43; Мирной, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64; Мичурина, 16, 2, 20, 22, 24, 27, 376; Общественной, 26, 31, 38, 65, 69, 70; П.А. Папина, 3а; Передельческой, 5; Плодородной, 1, 21; Проселочной, 1, 13, 16, 27, 29, 32, 9; Путейской, 46, 49, 69; Радиаторной, 2-й, 30, 36; Раздельной, 254; Садовой, 1, 23, 29, 3, 34, 47; Станкостроительной 1-й, 1, 10, 15, 17, 2, 23, 4; Станкостроительной 2-й, 4, 6; Студенческий городок. 5, 11, 12, 12а; Торговой, 10, 97; Тракторозаводской, 74; Транспортной, 35; Трубной, 11, 19, 70; Фурманова, 3, 21; Цветочной, 56, 61, 63, 64, 90; Центральной, 28, 321, 34, 36; Юбилейной, 2; Южной, 358, 367; на проезде Универсальном, 7а, 7а стр1, 10, 14, 34; в переулках Космическом, 36; а также в некоторых домах садоводческих товариществ «Венера», «Весна», «Ветеран труда», им. Мичурина, «Кооператор», «Сокол-2», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник».

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С 9:00 до 17:30 в поселке Дачном обесточат дома на улицах Писарева, 22 и Цветочной, 6-21.

В промежутке 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета на срок до 3-х часов погрузятся в потёмки дома на улицах Интернациональной, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 56; Космонавтов, 35/1, 35а; Ленина, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 34, 35; Пролетарской, 2а; ул. Циолковского.

Пробки

Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности из объехать.


Свиридов, Сибелиус, Сметана…

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) липецкий симфонический оркестр (главный дирижёр — Михаил Мясников) в 19:00 продолжит проект «Музыка от А до Я» (12+).

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Музыканты играют произведения композиторов, фамилии которых начинаются на определенную букву алфавита. Сегодня они дойдут до литеры «С» и сыграют шедевры Г.Свиридова, Я. Сибилиуса, Б.Сметаны.

Музыка для ценителей

В Доме мастера (ул. Ленина, 2) в 18:00 ждут ценителей академического музыкального искусства на концерте «Барокко VS Романтизм» (6+).

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Выступают лауреаты всероссийских и международных конкурсов Андрей Карпий и Максим Аникеев. Количество мест ограничено. Поэтому лучше их заранее забронировать по телефону (4742) 27-77-18.

Дон Жуан

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 представляет спектакль «Дон Жуан или Каменный гость» по пьесе Ж.Б.Мольера (12+).

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Дон Жуан, попирая царящие вокруг правила приличия и даже заветы неба, ведёт острую полемику со своим слугой Сганарелем, который пытается вернуть своего хозяина на истинный путь. Но судьба уже занесла над главным героем свободы карающую десницу. И чем больше главный герой разуверяется в законах неба, тем стремительней приближается час расплаты.

Курские кукловоды

В Липецком государственном театру кукол начались гастроли коллег из Курска. Сегодня артисты Курского государственного театра кукол покажут спектакль «Гуси-Лебеди» (0+).

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Сеансы в 11:00, 12:00, 14:00.

…Казаки, …вопреки

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 15:00 состоится презентация новой книги. Её написал руководитель государственного театра танца «Казаки России» Леонид Милованов, произведение называется «Вопреки всему. Документальная проза» (6+).

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Автор сам представит свою работу, вход бесплатный.

История самолётов

В Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в 15:00 состоится открытие обновлённого зала и новой постоянной экспозиции «Небо начинается с земли» (6+), посвящённой истории авиации в Липецке с начала ХХ века по настоящее время.


Монтаж экспозиции

«Колбаско Picturies» представляет

В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 16:00 новую встречу с читателями проведёт киновед Алексей Колбаско. На этот раз речь пойдёт о творчестве Михаила Жарова, тем более, что недавно отмечали 125-летие со дня его рождения (12+). 

Всезнающий кинокритик расскажет не только о запоминающихся ролях Жарова в немом кинематографе, но и о его творчестве в эпоху развития звукового кино. Мало кто знает, что первой звуковой дорожкой в «великом немом» стала запись песни, которую пел актер в фильме «Путевка в жизнь». Эта запись происходила в режиме строжайшей секретности, так как у звукового проекта было много критиков, готовых разорвать появление звука в кино буквально на молекулы при первой же неудачи. Оказалось, что у Жарова был очень приятный голос, зрители позже запомнили его по ставшим известным в народе песням из фильмов «Беспокойное хозяйство» и «Девушка с гитарой».

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Также Колбаско поведает, как в 1940-е годы Жаров снялся в большом количестве патриотических лент, да и сам попробовал себя в качестве режиссера.

Живые картинки

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает завершить рабочую неделю вечером диафильмов (6+).

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Фото vk.com/vbiblioteku

Очередную подборку начнут показывать в 18:333, хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер лично озвучит прекрасные произведения. Давно доказано научно, что живые картинки диафильмов гораздо полезнее современного кино со спецэффектами т.к. лучше развивают воображение, в том числе у подрастающего поколения.

Подарки на Новый Год

Каждый десятый липчанин рассказал в опросе SuperJob, что самым желанным подарком на Новый год для него станет смартфон, планшет или ноутбук.

8% предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы. 7% мечтают о новой бытовой технике, по 6% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу. По 3% опрошенных порадовали бы ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера. Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 2% горожан.

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У опрошенных до 35 лет на первом месте среди желанных подарков — деньги - 25%, гаджеты - 17% , сертификаты на курсы - 12%, косметика -8%. А вот горожане от 45 лет чаще мечтают о путешествиях - 24%.

Дорогие липчане! Вот и подошла к концу последняя рабочая неделя зимы. Не за горами и Новый Год, хотя и год текущий подарит нам ещё много новостей. А новости вы в любое время года сможете найти на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (12)

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Липчанин
41 минуту назад
Не время сейчас диафильмы смотреть.
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Партработник
сегодня, 11:07
Мы в обкоме всегда радуемся подаркам.
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От глупых
сегодня, 08:40
Выйди на площадь и пожелай то о чем сказал .А мы посмотрим на смельчака . Во сколько тебя ждать ?
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Смельчак
54 минуты назад
В 17:00. Ну и ты приходи, а то опять сольешься
Ответить
Смельчак
57 минут назад
В 17:00. Ну и ты приходи, а то опять сольешься
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Во как
сегодня, 09:07
Тебя колбасит!
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Animal planet.
сегодня, 08:55
Поддерживаю,а то все умные и смелые за чужой счёт.
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Электорат
сегодня, 07:59
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Глупые люди
сегодня, 07:57
Какая примитивщина и мелочность в желаниях липчан, никто не пожелал главного, чтобы быстрее закончился весь этот кошмар, который сейчас творится. Печально.
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Безмасочник
55 минут назад
Полностью согласен с вами
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Безмасочник
сегодня, 11:25
Полностью согласен с вами
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Коммунист
сегодня, 07:38
Рубль встаёт с колен
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