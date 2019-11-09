А знаете ли вы, что сын Сталина провел медовый месяц в Липецке и гонял по Ельцу на мотоцикле?

Мы возобновляем публикации под тегом #знаете ли вы, в которых рассказываем об удивительных явлениях, редких и загадочных памятниках Липецка, событиях его современности и истории. Сегодня мы расскажем о том, как в Липецке и Ельце жил главный «мажор» советского времени Василий Сталин.









Заплыв в Комсомольском пруду



К сожалению, данных о том, как Василий Сталин жил в Липецке, очень мало. Больше легенд. Самая распространенная из них рассказывает о молодецком заплыве сына вождя по Комсомольскому пруду. Якобы однажды Василий сильно набрался на берегу пруда в кафе «Поплавок» и несмотря на раннюю весну сиганул в воду прямо с перил деревянного здания.











Кафе «Поплавок» было одним из любым мест Сталина в Липецке.







Здание кафе снесли во время реконструкции берегов пруда еще в советское время.



Сохранились воспоминания липчан и о любви Василия Сталина к игре на бильярде. Играл он в бильярдной,







В этом здании Сталин играл на бильярде...







...а в этом - учился.



Интересным является и то, что Василий Сталин приехал в Липецке почти сразу после женитьбы. Можно сказать, что семейная жизнь младшего Сталина и его первой жены Галины Бурдонской началась в Липецке. Поэтому легенда о любвеобильности Василия, якобы, не пропускавшего в Липецке ни одной юбки, кажется сомнительной. К тому же, свою первую жену он очень любил.

По рассказам знакомых с Василем липчан, он не выглядел представителем «золотой молодежи». Так, липчанка Нина Дмитриевна Крылова, работавшая в столовой авиашколы, вспоминала, что Василий держался очень просто, был вежлив, обедал вместе с другими курсантами, и никогда не требовал привилегий.







С красавицей Бурдонской Василий Сталин отправился в Липецк сразу после свадьбы в 1940 году.



Есть вполне официальные данные о мелком правонарушении, совершенном Василием Сталиным. Об этом эпизоде рассказано в



«При разборе одной дорожной ситуации выяснилось, что перед инспектором находится Василий Иосифович Сталин. В то время тот проходил в Липецке стажировку на курсах при авиашколе. Не растерялся автоинспектор, и подробно разъяснил сыну вождя народов, как особенности дорожного законодательства, так и вождения автомобиля по самым сложным городским дорогам»







Старший государственный инспектор межрайонной ГАИ Петр Логовиков приехал в Липецк в 1936 году из Воронежской области.



Рассказывают также и о том, как Василий Сталин гонял на глиссере по реке Воронеж. Этот аппарат оставили после себя немецкие летчики. Глиссер долго пылился на складе, но к приезду младшего Сталина командование авиашколы нашло мастера, который отремонтировал лодку.



Кстати, Василий Сталин любил быстрое ездить и на мотоциклах. На мотоцикле он ездил по Ельцу, но уже после войны, будучи командующим ВВС Московского военного округа.



Василий Сталин окончил липецкие курсы в мае 1941-го. За время войны он совершил 26 боевых вылетов и сбил лично, по разным данным от 2 до 5-ти немецких самолетов. Войну Сталин закончил в Берлине командиром 286-й Гвардейской истребительной Нежинской дивизии.



На мотоцикле по Ельцу



В послевоенные годы Василий бывал в Ельце, где на территории Красных казарм базировалась авиационная часть. Василий Сталин, как командующий ВВС Московского военного округа, несколько раз ее инспектировал. В то время он был увлечен мотоспортом, даже опекал команду по мотоспорту МВО. В Ельце у него был свой мотоцикл, на котором он ездил по городу.







Бывший штаб авиачасти в Красных казармах.



- По рассказам ельчан, Василий Сталин любил разъезжать по Ельцу на мотоцикле, мог запросто зайти к кому-нибудь в дом, спросить о какой-либо нужде, предложить помощь, и попить чаю с хозяевами, - рассказывает елецкий историк Денис Ляпин.



Коренной ельчанин Валерий Борисович Золотарёв, рассказал GOROD48 о том, как видел Василия Сталина:



- Моя бабушка имела с авиационной военной частью хорошие связи по работе, и однажды привела в Красные казармы. Она указала на человека в форме и сказала: «Это Василий Сталин!». Но, увы, все, что я помню, - это черные сапоги военных и вереницу черных, отделанных хромом, машин. Маленький слишком был! Но потом я был знаком с человеком, который Василия Сталина знал. Это – Михаил Васильевич Головин, он служил помощником замполита этой авиационной части. Он мне рассказывал о Василии Сталине и всегда обращал внимание на три факта. Первый: о Василии всегда говорили, как о пьянице, но, по словам Михаила Головнина, Сталин-младший пил не больше и не меньше остальных летчиков. Второй: с солдатами и младшими офицерами, он вес себя крайне уважительно, обращался на «вы», а вот с офицерами начиная с капитанов, напротив, общался свободнее, мог и матом приложить. Третье: как только начинался разговор о спорте, у Василия Иосифовича загорались глаза! Он мог говорить о спорте часами.







С солдатами Василий Сталин был на вы.



По словам Валерия Золотарева, Василий Сталин действительно откликался на многие бытовые просьбы ельчан, а для летчиков выхлопотал нескольких финских домиков, которые построили неподалеку от Красных казарм. К сожалению, ни один из них не уцелел. Зато целы Красные Казармы, штаб авиачасти, помещение солдатской бани, где были две комнаты для высших офицеров, в которых и жил Василий Сталин во время многочисленных визитов в Елец.



Использованы фотографии сайта УМВД России Липецкой области, группы в Одноклассниках «Липецк вчера и сегодня», Яндекс-Дзен. Заглавное фото: kino.1tv.ru



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Василий Сталин — одна из самых противоречивых фигур советского времени. На сына вождя, как сказали бы сейчас — мажора, с детства выпали нелегкие испытания. Василию было 12 лет, когда его мать, Надежда Аллилуева, покончила с собой. Очевидцы рассказывают, что на похоронах жены Сталин рыдал, а сын, Василий, висел у него на шее и умолял не плакать. Сталин после ухода жены и сам грозился наложить на себя руки. За вождем неустанно следили, а Василий получил сильнейшую психологическую травму. В итоге, к совершеннолетию, Василий уже узнал вкус алкоголя и курил. После школы младший Сталин поступил в Качинское военно-воздушное училище. Курсантом он был прилежным, через два года учебы ему доверили истребитель, а после «качинки», непродолжительной службы и дополнительного обучения в военно-воздушной академии РККА, Василия направили в Липецк на курсы командиров эскадрилий. Было это в конце 1940 года.К сожалению, данных о том, как Василий Сталин жил в Липецке, очень мало. Больше легенд. Самая распространенная из них рассказывает о молодецком заплыве сына вождя по Комсомольскому пруду. Якобы однажды Василий сильно набрался на берегу пруда в кафе «Поплавок» и несмотря на раннюю весну сиганул в воду прямо с перил деревянного здания.Сохранились воспоминания липчан и о любви Василия Сталина к игре на бильярде. Играл он в бильярдной, построенной еще немцами для своей авиашколы . Это здание цело и сейчас, в нем располагается профилакторий для летного состава липецкого авиацентра. Уцелело и здание, в котором Василий Сталин учился на курсах командиров эскадрилий.Интересным является и то, что Василий Сталин приехал в Липецке почти сразу после женитьбы. Можно сказать, что семейная жизнь младшего Сталина и его первой жены Галины Бурдонской началась в Липецке. Поэтому легенда о любвеобильности Василия, якобы, не пропускавшего в Липецке ни одной юбки, кажется сомнительной. К тому же, свою первую жену он очень любил.По рассказам знакомых с Василем липчан, он не выглядел представителем «золотой молодежи». Так, липчанка Нина Дмитриевна Крылова, работавшая в столовой авиашколы, вспоминала, что Василий держался очень просто, был вежлив, обедал вместе с другими курсантами, и никогда не требовал привилегий.Есть вполне официальные данные о мелком правонарушении, совершенном Василием Сталиным. Об этом эпизоде рассказано в воспоминаниях первого липецкого «гаишника» Петра Логовикова «При разборе одной дорожной ситуации выяснилось, что перед инспектором находится Василий Иосифович Сталин. В то время тот проходил в Липецке стажировку на курсах при авиашколе. Не растерялся автоинспектор, и подробно разъяснил сыну вождя народов, как особенности дорожного законодательства, так и вождения автомобиля по самым сложным городским дорогам»Рассказывают также и о том, как Василий Сталин гонял на глиссере по реке Воронеж. Этот аппарат оставили после себя немецкие летчики. Глиссер долго пылился на складе, но к приезду младшего Сталина командование авиашколы нашло мастера, который отремонтировал лодку.Кстати, Василий Сталин любил быстрое ездить и на мотоциклах. На мотоцикле он ездил по Ельцу, но уже после войны, будучи командующим ВВС Московского военного округа.Василий Сталин окончил липецкие курсы в мае 1941-го. За время войны он совершил 26 боевых вылетов и сбил лично, по разным данным от 2 до 5-ти немецких самолетов. Войну Сталин закончил в Берлине командиром 286-й Гвардейской истребительной Нежинской дивизии.В послевоенные годы Василий бывал в Ельце, где на территории Красных казарм базировалась авиационная часть. Василий Сталин, как командующий ВВС Московского военного округа, несколько раз ее инспектировал. В то время он был увлечен мотоспортом, даже опекал команду по мотоспорту МВО. В Ельце у него был свой мотоцикл, на котором он ездил по городу.- По рассказам ельчан, Василий Сталин любил разъезжать по Ельцу на мотоцикле, мог запросто зайти к кому-нибудь в дом, спросить о какой-либо нужде, предложить помощь, и попить чаю с хозяевами, - рассказывает елецкий историк Денис Ляпин.Коренной ельчанин Валерий Борисович Золотарёв, рассказал GOROD48 о том, как видел Василия Сталина:- Моя бабушка имела с авиационной военной частью хорошие связи по работе, и однажды привела в Красные казармы. Она указала на человека в форме и сказала: «Это Василий Сталин!». Но, увы, все, что я помню, - это черные сапоги военных и вереницу черных, отделанных хромом, машин. Маленький слишком был! Но потом я был знаком с человеком, который Василия Сталина знал. Это – Михаил Васильевич Головин, он служил помощником замполита этой авиационной части. Он мне рассказывал о Василии Сталине и всегда обращал внимание на три факта. Первый: о Василии всегда говорили, как о пьянице, но, по словам Михаила Головнина, Сталин-младший пил не больше и не меньше остальных летчиков. Второй: с солдатами и младшими офицерами, он вес себя крайне уважительно, обращался на «вы», а вот с офицерами начиная с капитанов, напротив, общался свободнее, мог и матом приложить. Третье: как только начинался разговор о спорте, у Василия Иосифовича загорались глаза! Он мог говорить о спорте часами.По словам Валерия Золотарева, Василий Сталин действительно откликался на многие бытовые просьбы ельчан, а для летчиков выхлопотал нескольких финских домиков, которые построили неподалеку от Красных казарм. К сожалению, ни один из них не уцелел. Зато целы Красные Казармы, штаб авиачасти, помещение солдатской бани, где были две комнаты для высших офицеров, в которых и жил Василий Сталин во время многочисленных визитов в Елец.