В Брянске начался суд над обвиняемым в убийстве милиционера жителем Липецка

Помимо убийства милиционера в 2001 году, липчанину инкриминируется покушение на убийство земляка в 2015 году.

Сегодня в Брянске начался суд над 51-летним жителем Липецка. Он обвиняется в убийстве замначальника местного РОВД. Заказчик убийства, житель Брянска, умер еще в 2003 году.Как сообщили в прокуратуре Брянской области, в июле 2001 года житель Брянска из неприязненных отношений к заместителю начальника Бежицкого РОВД Брянска – начальнику криминальной милиции организовал его убийство. Для исполнения он привлек своего знакомого — жителя Липецка.По данным следствия, липчанин купил огнестрельное оружие с глушителем, и следил за милиционером. 13 ноября 2001 года он подкараулил его у дома №71 по улице Богдана Хмельницкого в Брянске и трижды выстрелил милиционеру в голову.«Личности фигурантов дела долгое время оставались неустановленными. Благодаря проведенным следственным и оперативным мероприятиям удалось установить причастность обвиняемых к убийству 23-летней давности», — сообщили в прокуратуре Брянской области.Обвиняемому вменяется и еще один эпизод — покушение на убийство в Липецке.«Вечером 17 мая 2015 года он же на улице Фридриха Энгельса в Липецке из хулиганских побуждений с целью убийства произвел два выстрела из револьвера в область жизненно важных органов мужчины 1991 года рождения. Довести преступление до конца ему не удалось, так как потерпевшему удалось убежать и скрыться», — добавили в брянской прокуратуре.