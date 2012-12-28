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сегодня, 15:00
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В Брянске начался суд над обвиняемым в убийстве милиционера жителем Липецка

Помимо убийства милиционера в 2001 году, липчанину инкриминируется покушение на убийство земляка в 2015 году.

Сегодня в Брянске начался суд над 51-летним жителем Липецка. Он обвиняется в убийстве замначальника местного РОВД. Заказчик убийства, житель Брянска, умер еще в 2003 году.

Как сообщили в прокуратуре Брянской области, в июле 2001 года житель Брянска из неприязненных отношений к заместителю начальника Бежицкого РОВД Брянска – начальнику криминальной милиции организовал его убийство. Для исполнения он привлек своего знакомого — жителя Липецка.

По данным следствия, липчанин купил огнестрельное оружие с глушителем, и следил за милиционером. 13 ноября 2001 года он подкараулил его у дома №71 по улице Богдана Хмельницкого в Брянске и трижды выстрелил милиционеру в голову.

«Личности фигурантов дела долгое время оставались неустановленными. Благодаря проведенным следственным и оперативным мероприятиям удалось установить причастность обвиняемых к убийству 23-летней давности», — сообщили в прокуратуре Брянской области.

Обвиняемому вменяется и еще один эпизод — покушение на убийство в Липецке.

«Вечером 17 мая 2015 года он же на улице Фридриха Энгельса в Липецке из хулиганских побуждений с целью убийства произвел два выстрела из револьвера в область жизненно важных органов мужчины 1991 года рождения. Довести преступление до конца ему не удалось, так как потерпевшему удалось убежать и скрыться», — добавили в брянской прокуратуре.
убийство
суд
Брянск
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Гость
сегодня, 16:02
Срок давности 15 лет?
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Александр Н.
сегодня, 15:29
Сколько же нелюдей ходит по земле и сколько людей от них страдает.
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