В семи точках Липецка коммунальщики откачивают воду

Из-за дождя некоторые места в городе подтапливает водой

Как рассказали в пресс-службе администрации Липецка, спецтехника перемещается по городу и откачивает воду в местах, где наблюдается ее большое скопление.Воду откачивают в микрорайоне ЛТЗ, на третьем участке возле пруда, на улице Ильича, также откачка производится или уже завершена на улицах на проспекте Мира, улице Адмирала Макарова, переулке Курчатова, на Неделина у в Универсальном проезде.