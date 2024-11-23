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Общество
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сегодня, 14:14
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В семи точках Липецка коммунальщики откачивают воду
Из-за дождя некоторые места в городе подтапливает водой
Воду откачивают в микрорайоне ЛТЗ, на третьем участке возле пруда, на улице Ильича, также откачка производится или уже завершена на улицах на проспекте Мира, улице Адмирала Макарова, переулке Курчатова, на Неделина у в Универсальном проезде.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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