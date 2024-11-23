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822
сегодня, 14:14
4

В семи точках Липецка коммунальщики откачивают воду

Из-за дождя некоторые места в городе подтапливает водой

Как рассказали в пресс-службе администрации Липецка, спецтехника перемещается по городу и откачивает воду в местах, где наблюдается ее большое скопление.

photo_2024-11-23_14-04-31.jpg

Воду откачивают в микрорайоне ЛТЗ, на третьем участке возле пруда, на улице Ильича, также откачка производится или уже завершена на улицах на проспекте Мира, улице Адмирала Макарова, переулке Курчатова, на Неделина у в Универсальном проезде.

photo_2024-11-23_14-04-32.jpg

Фото пресс-службы администрации Липецка
дождь
подтопления
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Это я
17 минут назад
У тц Москва на перекрёстке со сквером маркова откачайте, люди за 100м пешеходный переход обходят и. Машины еле едут. Уровень воды выше бордюра
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Житель Липецка
38 минут назад
Кто за отопление пересчитывать будет???? Квадра совсем с ума сошла!!!!!
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не-а чё
59 минут назад
Всё предсказуемо.
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Такое постоянно
59 минут назад
вероятно из-за того, что поклали асфальт слишком широко, "переборщили" с асфальтом и бордюрные камни можно убрать. Тогда вода и сольётся.....
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