На трассе М-4 столкнулись три автомобиля

Обошлось без пострадавших

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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в аварии люди не пострадали. Движение не перекрывалось. Сотрудники ДПС регулирует проезд автомобилей по участку, где произошла авария.— По предварительным данным, в 12:50 на 454 километре альтернативного участка автодороги М-4 Дон Хлевенского района водитель автомобиля «Mitsubishi Lanser» не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Ford Focus», совершил столкновение, от чего автомобиль «Ford Focus» врезался «Hyundai», — рассказали в полиции.