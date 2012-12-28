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сегодня, 13:46
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На трассе М-4 столкнулись три автомобиля

Обошлось без пострадавших

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в аварии люди не пострадали. Движение не перекрывалось. Сотрудники ДПС регулирует проезд автомобилей по участку, где произошла авария.

— По предварительным данным, в 12:50 на 454 километре альтернативного участка автодороги М-4 Дон Хлевенского района водитель автомобиля «Mitsubishi Lanser» не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Ford Focus», совершил столкновение, от чего автомобиль «Ford Focus» врезался «Hyundai», — рассказали в полиции.
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Комментарии (3)

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33 минуты назад
Их ветром друг на друга заносит ?
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Ква
сегодня, 14:25
Если бы яйца не были квадратными, то ДТП не произошло.
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Лерочка
сегодня, 14:07
Да что же это такое,если бы не дождь и ветер, никто бы не столкнулся. Бедные водители.
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