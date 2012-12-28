Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельефы на мосту
Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельефы на мосту
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Выходные в Липецке: второй сезон мультиспортивной детской лиги, громкая музыкальная премьера
Происшествия
929
сегодня, 13:46
3
На трассе М-4 столкнулись три автомобиля
Обошлось без пострадавших
— По предварительным данным, в 12:50 на 454 километре альтернативного участка автодороги М-4 Дон Хлевенского района водитель автомобиля «Mitsubishi Lanser» не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Ford Focus», совершил столкновение, от чего автомобиль «Ford Focus» врезался «Hyundai», — рассказали в полиции.
0
1
1
1
1
Комментарии (3)