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31 минуту назад

Убийцу липецкого тренера Максима Раилко и его ученицы приговорили к длительному заключению

По вине нетрезвого водителя погибли два человека и ещё двое получили тяжёлые травмы.

Только что в Тихорецком суде Краснодарского края вынесен приговор виновнику резонансного ДТП, в результате которого погибли тренер и руководитель федерации велоспорта Липецкой области Максим Раилко и его юная ученица Ангелина Крючкова.

Ближайшие 11 лет и 1 месяц мужчина проведёт в колонии. На тяжесть приговора повлияло и состояние алкогольного опьянения, в котором 44-летний водитель находился, когда ночью 1 апреля на трассе «Кавказ» в Тихорецком районе Краснодарского края  за рулём автомобиля «Шкода» выехал на полосу встречного движение и лоб в лоб столкнулся с «Ладой-Приорой», на которой тренер вёз воспитанников на соревнования.

Находившийся за рулём Максим Раилко погиб на месте, не дожив месяц до своего 34-летия. Сидевшая на переднем сидении его воспитанница Ангелина умерла в больнице через три недели.

Кроме того, пьяный краснодарец покалечил ещё двух юных спортсменов — юношу и девушку, которые вернулись в Липецк и продолжают лечение.

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Максим Раилко

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Ангелина Крючкова

Максим Раилко
ДТП
авария в Краснодарском крае
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