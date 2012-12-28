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Общество
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31 минуту назад
Убийцу липецкого тренера Максима Раилко и его ученицы приговорили к длительному заключению
По вине нетрезвого водителя погибли два человека и ещё двое получили тяжёлые травмы.
Ближайшие 11 лет и 1 месяц мужчина проведёт в колонии. На тяжесть приговора повлияло и состояние алкогольного опьянения, в котором 44-летний водитель находился, когда ночью 1 апреля на трассе «Кавказ» в Тихорецком районе Краснодарского края за рулём автомобиля «Шкода» выехал на полосу встречного движение и лоб в лоб столкнулся с «Ладой-Приорой», на которой тренер вёз воспитанников на соревнования.
Находившийся за рулём Максим Раилко погиб на месте, не дожив месяц до своего 34-летия. Сидевшая на переднем сидении его воспитанница Ангелина умерла в больнице через три недели.
Кроме того, пьяный краснодарец покалечил ещё двух юных спортсменов — юношу и девушку, которые вернулись в Липецк и продолжают лечение.
Максим Раилко
Ангелина Крючкова
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