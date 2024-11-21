В Липецкой области активнее всего в России обсуждали выборы президента США

Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по активности обсуждения выборов в США. Это следует из исследования digital-агентства «Интериум», в рамках которого анализировалась репрезентативная выборка постов, репостов и комментариев авторов, по которым в открытом доступе были доступны геоданные.

Исследуемые регионы были проранжированы по количеству упоминаний, среднему охвату и степени вовлеченности пользователей, на основе которых выводились результаты.Подмосковье, Липецкая область и Пермский край оказались лидерами по активности обсуждений выборов. Исследуемый массив информации содержал более 78 тысяч публикаций, где имя кандидата сочеталось со словом «выборы». Так, у Липецкой области показатель отношения вовлеченности к охвату упоминаний составил 2,11%, что вывело регион на второе место. Отдельно жители Липецкой области повзаимодействовали с публикациями более 7000 раз, охват при этом превысил 350 тысяч просмотров.В исследовании отмечается, что больше всех выборы в США интересовали россиян от 55 лет и старше (48%).