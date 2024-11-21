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649
21.11.2024 13:24
82

В Липецкой области активнее всего в России обсуждали выборы президента США

Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по активности обсуждения выборов в США. Это следует из исследования digital-агентства «Интериум», в рамках которого анализировалась репрезентативная выборка постов, репостов и комментариев авторов, по которым в открытом доступе были доступны геоданные.

Исследуемые регионы были проранжированы по количеству упоминаний, среднему охвату и степени вовлеченности пользователей, на основе которых выводились результаты.

Подмосковье, Липецкая область и Пермский край оказались лидерами по активности обсуждений выборов. Исследуемый массив информации содержал более 78 тысяч публикаций, где имя кандидата сочеталось со словом «выборы». Так, у Липецкой области показатель отношения вовлеченности к охвату упоминаний составил 2,11%, что вывело регион на второе место. Отдельно жители Липецкой области повзаимодействовали с публикациями более 7000 раз, охват при этом превысил 350 тысяч просмотров.


В исследовании отмечается, что больше всех выборы в США интересовали россиян от 55 лет и старше (48%).

США
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Комментарии (82)

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Хо Хо
21.11.2024 22:25
Конечно с выбором. Аж из целых двух кандидатов от целых двух партий.
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Ха ха
21.11.2024 22:04
Что ни говори, а выборы у них, хоть говорят, что шоу,, но шоу с выбором
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Ну да, ну да
21.11.2024 20:52
Ну, не говорите, Ельцин благословлял Америку и мы ему не противоречили теперь по - другому, и мы по-другому
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Боту
21.11.2024 20:38
Если я усну и проснусь через год и меня спросят, что сейчас происходит на город 48, я отвечу: рассказывают сказки про СССР и поют зумерам.
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Согласен
21.11.2024 20:43
В сказки про ГУЛАГ, и Беломорканал уже даже хипстеры не верят. А тут шпарят по методичкам 90х про миллиарды жертв репрессий.
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Миша Г
21.11.2024 20:20
Да что вы пристали с этой америкой. Как дети малые,никогда там не были,а лапочат,как будто там живут.
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Следующие после зумеров
21.11.2024 19:12
Что такое СССР ? Америка есть , а где СССР ?
Ответить
Америка
21.11.2024 19:38
Есть. Только ты там ни разу не был, улавливаешь разницу?
Ответить
Более того
21.11.2024 19:44
Есть. Только ты там ни разу не был, улавливаешь разницу? И не будет никогда.
Ответить
Следующие после зумеров
21.11.2024 19:09
Что такое СССР ? Америка есть , а где СССР ?
Ответить
Там же
21.11.2024 19:58
Где и тёплые бесплатные квартиры, пенсионный возраст, и доллар по 60 копеек.
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не-а чё
21.11.2024 18:25
Просто мы перегнали штаты,все закредитованы до 10 го колена,и этим гордятся.
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парторг
21.11.2024 18:05
Просто многие не знают,что в СССР в квартирах было тепло,и открывали форточки,и трубы были целые,а не гнилые как у эффективных. А проезд был 3 копейки,а жильё давали бесплатно. В те времена все общались друг с другом,а не с телефоном.
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Мама хоккеиста
21.11.2024 18:17
И на Олимпиадах с флагом и гимном побеждали.
Ответить
Мама хоккеиста
21.11.2024 18:12
И на Олимпиадах с флагом и гимном побеждали.
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Ха-ха
21.11.2024 18:11
Просто многие за жвачку,были готовы на всё. А сейчас за "огрызок яблока")))
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Только
21.11.2024 18:51
Просто многие за жвачку,были готовы на всё. А сейчас за "огрызок яблока"))) Почему за жвачку нагнули весь мир, а за огрвзок ничего не получается
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Зумер -пенсионер
21.11.2024 18:01
Мы были , есть и будем Европой . Вся история России , тому свидетельство. Евро в наличии.Можете не переживать .
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Савелий
21.11.2024 18:12
Ту уже тридцать пять лет это обещаешь.
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Савелий
21.11.2024 18:08
Ту уже тридцать пять лет это обещаешь.
Ответить
Савелий
21.11.2024 18:06
Ту уже тридцать пять лет это обещаешь.
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Единая рука
21.11.2024 18:04
Ты евро только на картинках в интернете видел. У тебя и рублей то нет, какие евро, ты чего?))
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