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Департамент транспорта проверяет сообщение о зажатом дверями автобуса трехлетнем ребенке
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Информация о зажатом дверями автобуса мальчике не подтвердилась: прищемило руку его матери
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Происшествия
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сегодня, 13:25
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Информация о зажатом дверями автобуса мальчике не подтвердилась: прищемило руку его матери
Департамент транспорта завершил проверку информации из соцсетей. Водителя автобуса накажут в любом случае.
«Сотрудники департамента, администрация и служба безопасности перевозчика, обслуживающего маршрут № 12, проверили записи камер видеонаблюдения во всех автобусах. Сообщение автора не подтвердилось. В период с 17:42 до 19:00 на остановке «41 школа» из автобусов маршрута № 12 с маленькими детьми никто из пассажиров не выходил. Кроме того, был проверен комментарий, под указанным постом в соцсети, о том, что инцидент произошел в маршруте № 24, а не в №12.
Информация пассажира в полном объёме также не подтвердилась. При выходе мамы с ребенком зажало руку женщине. Ребенок выходил из общественного транспорта первым. Водитель сразу открыл двери и вышел к женщине принести извинения и уточнить нужна ли ей медицинская помощь. Женщина ответила, что ничего не нужно», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Несмотря на то, что никто не пострадал, водитель автобуса все же понесет наказание за нарушение правил посадки и высадки пассажиров: его лишат премии и объявят выговор.
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