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сегодня, 13:25
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Информация о зажатом дверями автобуса мальчике не подтвердилась: прищемило руку его матери

Департамент транспорта завершил проверку информации из соцсетей. Водителя автобуса накажут в любом случае.

Транспортники просмотрели записи камер наблюдения автобусов сокольского направления, в одном из которых вечером 19 ноября дверями якобы зажало голову трехлетнего мальчика. Информация о зажатом ребенке не подтвердилась. Всплыли другие факты.

«Сотрудники департамента, администрация и служба безопасности перевозчика, обслуживающего маршрут № 12, проверили записи камер видеонаблюдения во всех автобусах. Сообщение автора не подтвердилось. В период с 17:42 до 19:00 на остановке «41 школа» из автобусов маршрута № 12 с маленькими детьми никто из пассажиров не выходил. Кроме того, был проверен комментарий, под указанным постом в соцсети, о том, что инцидент произошел в маршруте № 24, а не в №12.

Информация пассажира в полном объёме также не подтвердилась. При выходе мамы с ребенком зажало руку женщине. Ребенок выходил из общественного транспорта первым. Водитель сразу открыл двери и вышел к женщине принести извинения и уточнить нужна ли ей медицинская помощь. Женщина ответила, что ничего не нужно», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Несмотря на то, что никто не пострадал, водитель автобуса все же понесет наказание за нарушение правил посадки и высадки пассажиров: его лишат премии и объявят выговор.
ДТП
ребенок
автобус
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Олег
сегодня, 14:28
И 12 и 24 друг-друга стоят 24-тый красного цвета и 12 тый как улорелые несутся примерно в 22:45 в сторону Сокола или опаздывают или охотка собрать больше пассажиров давно пора убрать план водителям.
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Злой.
сегодня, 14:23
А вы покажите нам видео с камер, а мы сами решим какой там был риск.
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санитар
сегодня, 14:17
Поставьте им ограничители 50кмч и кондиционеры! На 12 вовсе стал ходить еврохлам, купленный в Воронеже, который три раза приговорили в утиль.
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Гость
сегодня, 14:15
И не надо. Таких.
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Гость
сегодня, 14:10
А вы хотите чтобы к вам водители шли на работу
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