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Общество
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15 минут назад
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Еще на стольких же улицах давление холодной воды при подаче 20 ноября будет снижено. Причиной ограничения подачи холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Кроме того, с 10:00 и до окончания работ давление при подаче холодной воды может быть снижено на улицах Гагарина, Семашко, Липовской, Игнатьева, Верхней Логовой, 8 Марта, Горького, Зегеля, Желябова, Угловой, Плеханова, Интернациональной, Пролетарской, Ленина, Саперной, Кузнечной, Урицкого, Шевченко, Вавилова, 30 лет Октября, 4-й Пятилетки, Горняцкой, Кротевича, Чайковского, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Тельмана, Шкатова, Орловской, Короленко, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, в переулках Антипова, Ушакова, по проездам Шишкина, Лузана.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться на улице Черняховского, а с 09:00 до 18:00 – в домах №№ 73а, 109б, 122, 205а по улице Студеновской, №№ 67, 67а, 69, 71 по улице Елецкой, №№ 20/4, 22/1, 22/2, 22/3 по улице Свиридова – отсутствие электричества составит не более трех часов в указанный промежуток для каждого отдельного домовладения.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат дома №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по улице Булавина, № 8 по улице Пожарского, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, №№ 1, 18 по улице Третьякова, улицы Кочеткова, Арсеньева, Бардина, Белорусскую, Водную, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Литейную, Семенова Тян-Шанского, площадь Заводскую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Свободный, Теплый, Щепкина.
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