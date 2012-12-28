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2194
вчера, 16:08
5

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

18 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды останутся жители двух улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в дома №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 1/17, 167 в Военном городке.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключения воды
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Комментарии (5)

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Сначала новые
15-й мкр-он
вчера, 18:39
Ну хорошо хоть в будний день будут устранять тот "родник", что забил из под земли ещё дней 10 назад, на углу между 10 и 11 домами, а не сегодня они стали это делать.
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Советская 26
вчера, 17:02
Кому воду холодную отключают, а мы продолжаем без тепла и горячей воды сидеть! 17 ноября на дворе! Нет тепла в доме!
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Имею спросить!
вчера, 18:47
По вашему адресу расположена городская поликлиника №1. И что, в данном медучреждении тоже до сих пор нет ни отопления, ни воды горячей?
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Советская 26
вчера, 18:55
По вашему адресу расположена городская поликлиника №1. И что, в данном медучреждении тоже до сих пор нет ни отопления, ни воды горячей? В поликлинике идет с весны кап. ремонт! А вернее не идет. Но это другая история.
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А Вы
вчера, 17:09
Опять в деревню езжайте.
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