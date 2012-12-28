Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Общество
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вчера, 16:08
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На двух улицах Липецка отключат холодную воду
18 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды останутся жители двух улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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