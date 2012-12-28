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В Липецкой области днем потеплеет до +7
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Погода в Липецке
1573
вчера, 16:58
5

В Липецкой области днем потеплеет до +7

17 и 18 ноября погоду в Центральном Черноземном регионе будет определять североатлантический циклон, центр которого с Карелии постепенно переместится на север Урала.

Существенных осадков не ожидается. 19 ноября при прохождении через территорию Липецкой области атмосферного фронта этого циклона пройдут небольшие, местами умеренные осадки – снег, мокрый снег, днем с дождем.

Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем – от +2 до +7 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от 0 до +2 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.
День 17 ноября стал самым теплым в Липецке в 1977 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 20 градусов мороза.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Циолковский!
сегодня, 09:06
Прям красота! У нас у дома Циолковского 24/1 КВАДРА 2 бассейна построила. Можно плавать при таком тепле… жаль, что скоро через края потекут! Жалуйся, не жалуйся на такой беспредел!!!
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Костья
вчера, 23:29
Отмечу хорошую погоду игрой на балалайке и ложках.Потом пойду на огород сжигать чучело зимы.
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Лена
вчера, 21:04
Нужен снег не менее метра и с Понедельника включительно. Поеду на работу на Лыжах. Не хочу тратить деньги на бензин и на билет.
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Костья
вчера, 21:42
Нужен чистый асфальт без льда и снега, чтобы Лена поехала на работу на лыжах по нему, чтобы не тратить деньги на бензин и билет, но тратить на лыжи.
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Владиммр
вчера, 19:51
Куда подевались всё доброжелатели для автомобилистов которые рекомендовали быстрей одеть зимнюю резину. Ау где вы красавчики!
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