Липчанин из аварийного дома в 9-м микрорайоне отсудил у страховой компании почти 3,2 миллиона рублей
Общество
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17 минут назад
Директора строительной компании оштрафовали на 311 тысяч рублей за срыв ремонта кровли детского сада
Ко времени завершения контракта, строители закончили только половину ремонта.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ремонт кровли детского сада в Данкове должен был завершиться до 11 августа этого года. Стоимость работ по контракту составляла 10 миллионов 123 тысячи рублей. Но к моменту сдачи объекта не сделано было больше половины — неосвоенными остались свыше 6 миллионов рублей, выделенных на ремонт кровли.
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