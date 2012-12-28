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17 минут назад

Директора строительной компании оштрафовали на 311 тысяч рублей за срыв ремонта кровли детского сада

Ко времени завершения контракта, строители закончили только половину ремонта. 

В Данковском районе мировой суд оштрафовал директора строительной компании на 311 110 рублей за срыв сроков ремонта кровли детского сада. Его привлекли к административной ответственности по части седьмой статьи 7.32 «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если оно не влечет уголовной ответственности».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ремонт кровли детского сада в Данкове должен был завершиться до 11 августа этого года. Стоимость работ по контракту составляла 10 миллионов 123 тысячи рублей. Но к моменту сдачи объекта не сделано было больше половины — неосвоенными остались свыше 6 миллионов рублей, выделенных на ремонт кровли.
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