Липчанин из аварийного дома в 9-м микрорайоне отсудил у страховой компании почти 3,2 миллиона рублей
Происшествия
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42 минуты назад
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Бывший сотрудник маркетплейса украл из пункта выдачи три планшета и ресивер
Ночью он забрался на прежнее место работы и вынес товары.
«Подозреваемый непродолжительное время являлся сотрудником пункта выдачи и знал, где хранится ключ от входной двери. Он проник в помещение и украл три планшетных компьютера и ресивер системы видеонаблюдения. Похищенное мужчина продал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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