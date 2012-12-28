Бывший сотрудник маркетплейса украл из пункта выдачи три планшета и ресивер

Ночью он забрался на прежнее место работы и вынес товары.

В Добринском районе арестован на время следствия 29-летний бывший сотрудник маркетплейса. Его обвиняют в краже с незаконным проникновением в помещение.«Подозреваемый непродолжительное время являлся сотрудником пункта выдачи и знал, где хранится ключ от входной двери. Он проник в помещение и украл три планшетных компьютера и ресивер системы видеонаблюдения. Похищенное мужчина продал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.