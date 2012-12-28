С липецкого предпринимателя требуют 200 000 рублей за название круассанов

Калининградская кондитерская судится с липецким индивидуальным предпринимателем из-за круассанов.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось ООО «Европейские кондитерские» с иском к липецкому индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации в 200 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.«В иске указано, что калининградская компания ООО «Европейские кондитерские» с 2016 года является обладателем исключительного права на товарный знак «Тюссон» в отношении хлебобулочных и кондитерских изделий. А в Липецке в сети кафе «First Bakery» без ведома и согласия правообладателя продавали «круассан-тюсон с вишней» и «круассан-тюсон с шоколадом», сходным до степени смешения с товарным знаком «Тюссон», — сообщает объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.Липецкий предприниматель с заявленными требованиями не согласен. Он считает, что наименования его продукции и товарный знак «Тюссон» не являются сходными до степени смешения, не вводят потребителей в заблуждение, и полагает требования истца завышенными и не подлежащими удовлетворению.