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сегодня, 16:48
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С липецкого предпринимателя требуют 200 000 рублей за название круассанов

Калининградская кондитерская судится с липецким индивидуальным предпринимателем из-за круассанов.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось ООО «Европейские кондитерские» с иском к липецкому индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации в 200 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.

«В иске указано, что калининградская компания ООО «Европейские кондитерские» с 2016 года является обладателем исключительного права на товарный знак «Тюссон» в отношении хлебобулочных и кондитерских изделий. А в Липецке в сети кафе «First Bakery» без ведома и согласия правообладателя продавали «круассан-тюсон с вишней» и «круассан-тюсон с шоколадом», сходным до степени смешения с товарным знаком «Тюссон», — сообщает объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.

Липецкий предприниматель с заявленными требованиями не согласен. Он считает, что наименования его продукции и товарный знак «Тюссон» не являются сходными до степени смешения, не вводят потребителей в заблуждение, и полагает требования истца завышенными и не подлежащими удовлетворению.
арбитражный суд
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Елецкий район
51 минуту назад
Как только не стыдно.
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да
53 минуты назад
Так у них права на Тюссон с 2 с - а предприниматель продавал Тюсон ( с 1 с ) Так что все нормально
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Проходящий мимо
56 минут назад
А еще Тюссон - это модель автомобиля Хендай.
Ответить
франзуз
сегодня, 17:15
Эту калининградскую кондитерскую надо разорить за использование названия Тюссон - комунны во Франции, чтобы не повадно было!
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Диваный эксперт
сегодня, 17:07
Предполагаю "тюсон" - это вид круассана, так же как торт Наполеон, Прага, Бельгийский шоколад и т.д. и т.п. То, что фирма зарегистрировала торговую марку с созвучным названием "Тюссон", ничего не значит, большие вопросы к организации, которая регистрировала торговую марку, общепринятые названия не могут быть зарегистрированы юрлицом, это общее достояние человечества. Патенты, и то имеют срок действия, а тут название. Однозначно- отказать в иске барыгам.
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Чушь
сегодня, 17:00
А ещё во всех городах хлеб одинаковый. Хлебозаводы друг на друга тоже в суд подавать станут?
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