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Общество
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сегодня, 16:48
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С липецкого предпринимателя требуют 200 000 рублей за название круассанов
Калининградская кондитерская судится с липецким индивидуальным предпринимателем из-за круассанов.
«В иске указано, что калининградская компания ООО «Европейские кондитерские» с 2016 года является обладателем исключительного права на товарный знак «Тюссон» в отношении хлебобулочных и кондитерских изделий. А в Липецке в сети кафе «First Bakery» без ведома и согласия правообладателя продавали «круассан-тюсон с вишней» и «круассан-тюсон с шоколадом», сходным до степени смешения с товарным знаком «Тюссон», — сообщает объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.
Липецкий предприниматель с заявленными требованиями не согласен. Он считает, что наименования его продукции и товарный знак «Тюссон» не являются сходными до степени смешения, не вводят потребителей в заблуждение, и полагает требования истца завышенными и не подлежащими удовлетворению.
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