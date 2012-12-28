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Дело о лобовом столкновении с четырьмя пострадавшими дошло до суда
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44 минуты назад

Дело о лобовом столкновении с четырьмя пострадавшими дошло до суда

Двое пострадавших на дороге в Тракторном получили тяжёлые увечья.

24-летнего водителя автомобиля «Форд-Фокус» будут судить за ДТП, которое произошло утром 16 июля этого года на улице 3 Сентября в Липецке. Напомним, «Форд Фокус» столкнулся в лобовую с «Хёндай Солярис», в аварии пострадали четыре человека: 23-летний водитель «Хендая» и три его пассажира. По данным следствия, водитель «Форда» выехал на встречную полосу.

— По данным следствия, двигавшийся по улице 3 Сентября 24-летний водитель автомобиля «Форд-Фокус» перед выполнением обгона проявил невнимательность, не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии, и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Хендай-Солярис». В результате ДТП 46-летний и 38-летний пассажиры «Хендая» получили оскольчатые переломы. Их здоровью был причинён тяжкий вред, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

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Обвиняемый в ходе следствия признал свою вину. Его действия квалифицированы по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
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