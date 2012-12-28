Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Происшествия
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38 минут назад
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Лобовое столкновение в микрорайоне ЛТЗ: есть пострадавшие
Медики и спасатели работают на утреннем ДТП в районе улицы 3 сентября
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, на данный момент известно о четырех пострадавших. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
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