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938
38 минут назад
4

Лобовое столкновение в микрорайоне ЛТЗ: есть пострадавшие

Медики и спасатели работают на утреннем ДТП в районе улицы 3 сентября

В микрорайоне ЛТЗ произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По словам очевидцев – есть пострадавшие. Им оказывается помощь.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, на данный момент известно о четырех пострадавших. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.


дтп
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Бабаха
3 минуты назад
Срочно запретить авто, все пешкарусом пока жара не закончится...
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Безмасочник
10 минут назад
Рано утром на дорогах почти нет машин. А которые есть, разгоняются до огромных скоростей. Раньше, когда возил цыплят на рынок, выезжал очень рано, поэтому знаю, каково движение в это время.
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Сочувствующий
11 минут назад
Жара. У неопытных водителей мозги плавятся.
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Павел
18 минут назад
Ой-ой-ой! Срочно запретить в городе автомобили! Сколько людей уже пострадало!
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