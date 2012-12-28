Лобовое столкновение в микрорайоне ЛТЗ: есть пострадавшие

Медики и спасатели работают на утреннем ДТП в районе улицы 3 сентября

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В микрорайоне ЛТЗ произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По словам очевидцев – есть пострадавшие. Им оказывается помощь.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, на данный момент известно о четырех пострадавших. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.