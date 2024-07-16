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сегодня, 09:54
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В ДТП в Чаплыгинском районе погибли два человека

64-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и съехал с дороги.

16 июля около 14:00 в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин–Дубовое 64-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и съехал с дороги.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП водитель «Лады» и его 62-летняя пассажирка погибли на месте.

В Липецке около 06:00 на проспекте Мира столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 58-летнего мужчины и «Ниссан» с 21-летним водителем за рулём. В результате 26-летнего пассажира иномарки с травмами госпитализировали.

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В Липецке около 08:00 на улице Гвардейской столкнулись автомобили «Форд» с 24-летним водителем и «Хендай» с 23-летним парнем за рулем. В результате водитель и три пассажира второй иномарки с травмами госпитализированы.

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Комментарии (2)

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Гость
9 минут назад
По возрасту похоже, что муж с женой, в Чаплыгине. И умерли в один день...
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й
сегодня, 10:03
Какие же смертоносные эти легковушки!
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