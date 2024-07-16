В ДТП в Чаплыгинском районе погибли два человека

64-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и съехал с дороги.

16 июля около 14:00 в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин–Дубовое 64-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и съехал с дороги.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП водитель «Лады» и его 62-летняя пассажирка погибли на месте.В Липецке около 06:00 на проспекте Мира столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 58-летнего мужчины и «Ниссан» с 21-летним водителем за рулём. В результате 26-летнего пассажира иномарки с травмами госпитализировали.

В Липецке около 08:00 на улице Гвардейской столкнулись автомобили «Форд» с 24-летним водителем и «Хендай» с 23-летним парнем за рулем. В результате водитель и три пассажира второй иномарки с травмами госпитализированы.