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Происшествия
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сегодня, 09:54
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В ДТП в Чаплыгинском районе погибли два человека
64-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и съехал с дороги.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП водитель «Лады» и его 62-летняя пассажирка погибли на месте.
В Липецке около 06:00 на проспекте Мира столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 58-летнего мужчины и «Ниссан» с 21-летним водителем за рулём. В результате 26-летнего пассажира иномарки с травмами госпитализировали.
В Липецке около 08:00 на улице Гвардейской столкнулись автомобили «Форд» с 24-летним водителем и «Хендай» с 23-летним парнем за рулем. В результате водитель и три пассажира второй иномарки с травмами госпитализированы.
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