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Происшествия
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58 минут назад
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В утреннем ДТП по улице Гвардейской пострадал водитель «Хендая» и три его пассажира
Предварительно установлено, что ему в лоб выехал «Форд».
— В результате ДТП пострадал водитель «Соляриса» и тир пассажира, которые находились в его автомобилей. Обстоятельства происшествия уточняются, - рассказал GOROD48 в полиции.
Напомним, что в результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения. На место происшествия сразу выехали врачи скорой помощи и пожарные.
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