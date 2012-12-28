33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
Происшествия
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38 минут назад
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37-летние подруги попались на контрольной закупке наркотиков
Им грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, в августе прошлого года липчанки решили заняться сбытом наркотиков. Одна купила 0,64 грамма а-пирролидиновалерофенона (это синтетический психостимулятор), а вторая подыскала покупателя. Но тот оказался «засланным казачком» — участником проводимых полицейскими оперативно-розыскных мероприятий.
25 августа прошлого года одна из женщин получила от покупателя 1500 рублей, а спустя минуту другая передала ему наркотики.
— Женщинам предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотического средства, совершенном группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. За совершение такого преступления судом может быть назначено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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