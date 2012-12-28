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38 минут назад
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37-летние подруги попались на контрольной закупке наркотиков

Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело двух 37-летних женщин, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере (по пунктам «а», «б» части третьей статьи 228.1 УК РФ).

По данным следствия, в августе прошлого года липчанки решили заняться сбытом наркотиков. Одна купила 0,64 грамма а-пирролидиновалерофенона (это синтетический психостимулятор), а вторая подыскала покупателя. Но тот оказался «засланным казачком» — участником проводимых полицейскими оперативно-розыскных мероприятий.

25 августа прошлого года одна из женщин получила от покупателя 1500 рублей, а спустя минуту другая передала ему наркотики.

— Женщинам предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотического средства, совершенном группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. За совершение такого преступления судом может быть назначено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

наркотики
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Комментарии (1)

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Гостья1
6 минут назад
С кем создавать семьи,когда женщины принялись за наркотики? На чужой беде пытались заработать.... Молодые люди-потребление наркотиков ,это путь к саморазрушению и самоуничтожению... А самое страшное ,когда женщины-наркоманки рожают детей,лишать их надо материнства-какое воспитание они могут дать детям? Отказаться ,вылечиться очень трудно и последствия непредсказуемые! !
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