37-летние подруги попались на контрольной закупке наркотиков

Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело двух 37-летних женщин, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере (по пунктам «а», «б» части третьей статьи 228.1 УК РФ).По данным следствия, в августе прошлого года липчанки решили заняться сбытом наркотиков. Одна купила 0,64 грамма а-пирролидиновалерофенона (это синтетический психостимулятор), а вторая подыскала покупателя. Но тот оказался «засланным казачком» — участником проводимых полицейскими оперативно-розыскных мероприятий.25 августа прошлого года одна из женщин получила от покупателя 1500 рублей, а спустя минуту другая передала ему наркотики.— Женщинам предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотического средства, совершенном группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. За совершение такого преступления судом может быть назначено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.