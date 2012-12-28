Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Общество
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сегодня, 17:38
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На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 6 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут к дому № 3а по улице Монтажников и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ отключат электричество на улицах Индустриальной, Сырской, Карбышева, Кочеткова, Бардина, Белорусской, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, 1-й Станкостроительной, 2-й Станкостроительной, 2-й Радиаторной, Верхней, Вишневой, Восточной, Гагарина (СНТ «Ветеран труда»), Дальней (садоводчество «Весна»), Дальней (садоводчество им. Мичурина), Дорожной, Зеленой, Мичурина, Коллективной, Коммунальной, Лесной, Линейной, Логовой, Медицинской, Мирной, Общественной, Плодородной, Проселочной, Путейской, Раздельной, Садовой, Торговой, Тракторозаводской, Транспортной, Трубной, Цветочной, Центральной, Юбилейной, Южной, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Космическом, Ракетном, Свободном, Теплом, Щепкина, на площади Заводской, по Чаплыгинскому шоссе, по проезду Универсальному, в садоводчествах «Венера», «Весна», «Ветеран труда», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник», в насосной.
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