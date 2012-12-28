На 25 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 6 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г по улице Мичурина. Кроме того, подачу ресурса временно ограничат жителям частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Ударников, Ново-Весовой, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.Воду подвезут к дому № 3а по улице Монтажников и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ отключат электричество на улицах Индустриальной, Сырской, Карбышева, Кочеткова, Бардина, Белорусской, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, 1-й Станкостроительной, 2-й Станкостроительной, 2-й Радиаторной, Верхней, Вишневой, Восточной, Гагарина (СНТ «Ветеран труда»), Дальней (садоводчество «Весна»), Дальней (садоводчество им. Мичурина), Дорожной, Зеленой, Мичурина, Коллективной, Коммунальной, Лесной, Линейной, Логовой, Медицинской, Мирной, Общественной, Плодородной, Проселочной, Путейской, Раздельной, Садовой, Торговой, Тракторозаводской, Транспортной, Трубной, Цветочной, Центральной, Юбилейной, Южной, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Космическом, Ракетном, Свободном, Теплом, Щепкина, на площади Заводской, по Чаплыгинскому шоссе, по проезду Универсальному, в садоводчествах «Венера», «Весна», «Ветеран труда», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник», в насосной.