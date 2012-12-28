Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Здоровье
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сегодня, 13:13
Заболеваемость ОРВИ во время школьных каникул заметно снизилась
С 28 октября по 3 ноября заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,6%. Также она оказалась ниже уровня эпидпорога на 11,8%.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,6%. Также она оказалась ниже уровня эпидпорога на 11,8%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 59% всех случаев.
Коронавирусом за неделю заболели 149 человек, что на 34% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 4 ноября, в Липецкой области области привито против гриппа 37,1% населения: более 120 тысяч детей и 233 тысяч взрослых.
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