Заболеваемость ОРВИ во время школьных каникул заметно снизилась

С 28 октября по 3 ноября заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,6%. Также она оказалась ниже уровня эпидпорога на 11,8%.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 4739 случаев ОРВИ. Грипп пока в наш регион не пришел.По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,6%. Также она оказалась ниже уровня эпидпорога на 11,8%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 59% всех случаев.Коронавирусом за неделю заболели 149 человек, что на 34% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 4 ноября, в Липецкой области области привито против гриппа 37,1% населения: более 120 тысяч детей и 233 тысяч взрослых.