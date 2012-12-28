Кирилл Крылов выиграл первенство страны, правда не в родной команде.

Ранее мы сообщали, что РК «Липецк» в чемпионате России по регби-7 финишировал на предпоследней 10-й позиции . Крылов играл в составе нашей команды и даже был пригнан лучшим молодым игроком предпоследнего 3-го тура. Но настоящий успех и титул мастера спорта пришли только, когда решил выступить за Санкт–Петербург.









Воспитанник ОК СШОР Кирилл Крылов примерил «золотую» медаль победителя первенства России по регби-7 среди юниоров до 20 лет.Правда, для громкого успеха липчанину пришлось выступать не за свой родной регион, а в качестве «легионера» усилить команду «Приморец-Олимпийские надежды» из-Санкт-Петербурга. Соревнования прошли в Сочи на стадионе им. Славы Метревели («Юг-Спорт»).«Приморец» выиграл все матчи, в которых участвовал. На предварительной стадии Крылов и Ко победили сборную Дагестана – 24:0, красноярской СШОР «Енисей-СТМ» — 10:7 и сборную Пензенской области — 47:0. Затем в четвертьфинале команда с берегов Невы учинила разгром сборной Московской области – 38:0, а в полуфинале сломила сопротивление команды Татарстана 12:7.Соперником по финалу стал «Красный яр» из Красноярска, но и здесь победа оказалась весьма уверенной – 27:7.Золотая медаль и фото с Кубком – это здорово, но куда важнее то, что победа в первенстве страны принесла воспитаннику тренера Сергея Бабкина право на присвоение звания мастера спорта России.