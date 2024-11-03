Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Общество
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03.11.2024 23:27
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Сроки подачи тепла в более чем сотню домов Липецка сдвигаются на утро
Аварийной бригаде удалось откачать воду с места утечки и добраться до поврежденного участка
На месте аварии побывал мэр Липецка Роман Ченцов.
«Выехал на улицу Меркулова, где специалисты «Квадры» проводят ремонтные работы на трубопроводе диаметром 800 мм.
Днем там выявили утечку. Пришлось ограничить подачу теплоносителя, чтобы выполнить ремонт. За счёт переключения на резервную схему удалось сохранить теплоснабжение Липецкого перинатального центра.
К сожалению, работы осложнились большим количеством воды, которую необходимо было откачать. В настоящее время начинается демонтаж поврежденного участка. Привлечены все необходимые ресурсы.
Завершение всех работ предварительно запланировано на 7 часов утра. Попросил максимально ускорить подачу тепла в дома липчан. Держу ситуацию на контроле», — сообщил мэр.
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