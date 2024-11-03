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6810
03.11.2024 23:27
140

Сроки подачи тепла в более чем сотню домов Липецка сдвигаются на утро

Аварийной бригаде удалось откачать воду с места утечки и добраться до поврежденного участка

Сегодня днем улице Меркулова обнаружена утечка горячей воды из трубы отопления диаметром 780 мм. Для ремонта от теплоснабжения отключены более сотни домов по улицам Меркулова, проспекту Победы, 60 лет СССР и ряду других. Планировалось, что аварийщики управятся к вечеру и в 23.00 тепло подадут в дома.

На месте аварии побывал мэр Липецка Роман Ченцов.

«Выехал на улицу Меркулова, где специалисты «Квадры» проводят ремонтные работы на трубопроводе диаметром 800 мм.
Днем там выявили утечку. Пришлось ограничить подачу теплоносителя, чтобы выполнить ремонт. За счёт переключения на резервную схему удалось сохранить теплоснабжение Липецкого перинатального центра.

К сожалению, работы осложнились большим количеством воды, которую необходимо было откачать. В настоящее время начинается демонтаж поврежденного участка. Привлечены все необходимые ресурсы.

Завершение всех работ предварительно запланировано на 7 часов утра. Попросил максимально ускорить подачу тепла в дома липчан. Держу ситуацию на контроле», — сообщил мэр.
коммунальная авария
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Комментарии (140)

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Как гость
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Сначала новые
Ольга
вчера, 17:33
В октябре одну неделю было отопление,в ноябре нет ещё.Циолковского 34 корп 2.Платить будем за полный месяц.Безобразие
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Елена
вчера, 16:56
Деньги собирают.И хорошие ! А ремонтом не занимаются ! И куда только власть смотрит ?
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Евгений
вчера, 15:56
Ул. Петра Смородина дом 11 - 4.11.24 15:56 отопления нет!
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Интересно
вчера, 15:53
Как мы эту зиму переживем, морозов еще не было, а люди в домах без отопления мерзнут. А что будет при минус 30! Почему народ должен платить в сроки иначе пени, а почему Квадра ничего нам не должна? Зачем эта организация 2 раза за лето отключает горячую воду и ЧТО они за это время делают, если с началом отопительного сезона постоянные порывы. Почему не избавиться от этой нерадивой организации? Отвратительно работает эта организация только в Липецке? Вопросы, одни вопросы..
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Гость
вчера, 14:42
И вообще видел на днях Филимонова, идет в вус не дует.. Мне бы такие нервы))))
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Гостья1
вчера, 14:41
Поздно носки штопать,когда недоглядел,до дыр износились... Новые покупать придется! А мы систему подземных трубопроводов подачи систем жизнеобеспечения до дыр довели и пытаемся латать... Просить помощи из правительственных источников и менять пришедшие в негодность участки трубопроводов придется.Возможно и надо,а как быть,жители не должны мёрзнуть?
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Гостья1
вчера, 14:31
Помимо умения и желания работать,необходимо подтверждать свою квалификацию,сдавая экзамены по теориии и практическим навыкам работы,получать сертификаты. Современные производства требуют таких познаний. Руководству необходимы грамотные работники,с допусками,сертификатами. Уйдут профессионалы-практики...кем заменим,кто будет сдавать экзамены по профпредметам...? Времена меняются и надо менять подход к переподготовке кадров,на производствах. ИТР работников обучают,а рабочих?
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Лукерья
вчера, 13:46
А там нет программы приведи друга на 32 тыс ?
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Такса глубоководная.
вчера, 13:37
Административный корпус ни как не хочет платить рабочему человеку. Тяжело им отказаться от высоких зарплат. А придеться.
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Народ
вчера, 19:12
Все в частных руках ! Как вы все от советского времени не отвыкните ! Сейчас ведь дермократия .Частники назначают своим работникам зарплату !
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Сергей
вчера, 12:52
Никогда не было, и вот опять!
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