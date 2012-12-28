«Я чувствую себя словно героиня фильма ужасов»: замужнюю липчанку преследует неизвестный
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нелегальном хостеле в Липецке
В десятках домов в районе автопарка, центрального рынка, проспекта Победы сегодня вечером не будет тепла
В десятках домов в районе автопарка, центрального рынка, проспекта Победы сегодня вечером не будет тепла
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нелегальном хостеле в Липецке
Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
День народного единства в Липецке: где бесплатно развлечься, как работают больницы и травмпункты
Общество
851
сегодня, 09:35
18
Тепло жителям новых микрорайонов пока не вернули
Новые сроки - полдень сегодняшнего дня.
Планы утром подать тепло в дома липчан, у которых из-за аварии остыли батареи, вновь скорректированы. Теперь последствия ЧП обещают устранить к середине дня.
Напомним, что вчера днём на улице Меркулова была обнаружена утечка горячей воды из трубы отопления диаметром 780 мм. В результате для ремонта пришлось отключать сотни домов на улицах Меркулова, проспектах Победы и 60 лет СССР.
- Работы шли всю ночь, но, к сожалению, из-за протяженного отрезка трубопровода и многочисленных сторонних коммуникаций (их надо было не повредить), затянулись. За ночь была полностью откачана вода и произведен демонтаж поврежденного участка, в настоящее время начинается врезка нового, - написал в Telegram мэр Липецка Роман Ченцов.
По его словам, работники «Квадры» прикладывают все возможные силы, чтобы тепло в дома липчан пришло как можно скорее. Прогнозируемое время подачи теплоносителя – 12 часов дня.
0
1
6
1
4
Комментарии (19)