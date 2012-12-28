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сегодня, 09:35
18

Тепло жителям новых микрорайонов пока не вернули

Новые сроки - полдень сегодняшнего дня.

Ремонтные работы трубопровода на улице Меркулова всё ещё продолжаются.

Планы утром подать тепло в дома липчан, у которых из-за аварии остыли батареи, вновь скорректированы. Теперь последствия ЧП обещают устранить к середине дня.

Напомним, что вчера днём на улице Меркулова была обнаружена утечка горячей воды из трубы отопления диаметром 780 мм. В результате для ремонта пришлось отключать сотни домов на улицах Меркулова, проспектах Победы и 60 лет СССР.

- Работы шли всю ночь, но, к сожалению, из-за протяженного отрезка трубопровода и многочисленных сторонних коммуникаций (их надо было не повредить), затянулись. За ночь была полностью откачана вода и произведен демонтаж поврежденного участка, в настоящее время начинается врезка нового, - написал в Telegram мэр Липецка Роман Ченцов.

По его словам, работники «Квадры» прикладывают все возможные силы, чтобы тепло в дома липчан пришло как можно скорее. Прогнозируемое время подачи теплоносителя – 12 часов дня.
Авария
тепло
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Комментарии (19)

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Сначала новые
А старым
14 минут назад
Микрорайонам, что вернули? Папина???
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Ворошилова 11
14 минут назад
Нас нет ни в каких списках! Батареи ледяные! Кто на нас обратит внимание? В торцевых комнатах температура 15,4 градуса!
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тема для размышления
16 минут назад
Зачем каждое лето отключают горячую воду липчанам, если ремонты теплотрасс проводят в отопительный сезон?!
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21 мкр
18 минут назад
напротив аптеки 119, по ул. Меркулова, летом был раскоп, типа проводили работы, потом закопали и стало парить место раскопа, парит до сих пор. Ждем-с новых отключений по ул. Меркулова , зимой.....
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кит
20 минут назад
Акционеры- мллиардеры Квадры и замерзающий ежегодно город ! Чубайс завидует!
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Ольга
28 минут назад
Улицы проезд Строителей нет в списке, хотя мы тоже со вчерашнего дня без отопления и горячей воды. В ЕДС не знают причину. Видимо квадра намеренно занижает количество отключенных домов, на самом деле цифры гораздо больше.
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Берендей
14 минут назад
Проспект Победы тоже без воды и отопления.
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Федор
16 минут назад
Строителей,8. Есть и отопление и горячая вода
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Интересно
32 минуты назад
Кто за такие утечки платит? Снова всё спишут на жильцов, и ещё повысят тарифы. А не пора ли обязать вернуть людям, всё, что с них награбили за эти годы?
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Не я
36 минут назад
Все лето меняли этот трубопровод 700-миллимерровый. Улица Меркулова до сих пор перерыта от О. Рынка до Катукова. И там же случился порыв ! Утечка )))
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-
37 минут назад
Третий сезон подряд аварии. Не пора ли подключать бюджетное финансирование к замене труб
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Н. В
42 минуты назад
Всё лето делали и опять порыв. Получается старьё одно налепили. Кто нибудь за это понесёт отвественность?
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