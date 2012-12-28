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1690
вчера, 17:00
14

Призывника оштрафовали на 20 000 рублей за неявку в военкомат, а он лежал в больнице

Суд отменил постановление врио военного комиссара Ельца и Елецкого района и признал штраф незаконным.

Елецкий районный суд отменил постановление врио военного комиссара Ельца и Елецкого района о привлечении призывника к административной ответственности за неявку в военкомат по повестке: по части первой статьи 21.5 КоАП РФ его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Доказательств вручения призывнику повестки на 20 мая этого года в материалах его личного дела не имеется, не представлены они и в материалы рассматриваемого административного дела. Также установлено, что с 13 по 23 мая призывник находился на стационарном лечении в больнице, что подтверждается медицинской документацией. То есть неявка была вызвана объективными причинами»,— сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
армия
призыв
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Видимо
вчера, 18:46
Призывник не простой. Чей-то сынок.
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Анатолий Бера
вчера, 18:41
Люди! Не обижайтесь на сотрудников военкомата и понять их надо , если у них зарплата 14тысяч рублей.
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Вопрос-Ответ
вчера, 21:20
А я думаю, что же там все бабнищи такие злые, как собаки, а они, оказывается, голодные
Ответить
проблем.нет
вчера, 19:02
им никто не запрещает идти работать на НЛМК
Ответить
А кто?
вчера, 20:15
им никто не запрещает идти работать на НЛМК А кто нас будет защищать, если все пойдут на НЛМК? Почему против такой зарплаты не возмущаетесь?
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добрый ээх
вчера, 18:04
это норм а вот у нас парень без ноги каждый год ездил в обл район на мед ком подтверждать инвалидность,вдруг выросла
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Гость
вчера, 20:08
Испытала , на близких, такой кошмар, стресс для инвалидов, ноги нет, но ты за нее отчитайся, неужели люди принимающие этот законопроект (постановление, рекомендации МЭС) я не знаю, как правильно это ОБОЗВАТЬ, совсем бесчеловечны, люди и так на грани, а еще надо доказать, что за энный период , что не произошло чудо
Ответить
А почему?
вчера, 20:17
Испытала , на близких, такой кошмар, стресс для инвалидов, ноги нет, но ты за нее отчитайся, неужели люди принимающие этот законопроект (постановление, рекомендации МЭС) я не знаю, как правильно это ОБОЗВАТЬ, совсем бесчеловечны, люди и так на грани, а еще надо доказать, что за энный период , что не произошло чудо А почему вы в министерство письмо не написали? Можно же было и в Минздрав, и в Миноборон написать.
Ответить
Гость
вчера, 22:59
А почему вы в министерство письмо не написали? Можно же было и в Минздрав, и в Миноборон написать. Куда только не писала, дошла до Москвы, одна описка, гражданин должен подтвердить свою недееспособность, документально, если не подтвердит, могут группу снять. Я может не по теме, мой случай был просто с гражданином РФ, не военнослужащим
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Грязинец
вчера, 17:33
работяги из военкомата в Грязях, шлют повестки даже тем, кто уже служат... не организованость полная... Не смотрят личные дела!
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омсквич
вчера, 18:22
А штрафы выписывают ? А то знал одного товарища которому влепили штраф и арестовали карточку уклонисту который полгода как служит...
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Липецк 9 район
вчера, 17:49
Ты дружок,с луны свалился?Работяги?
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Отставник
вчера, 17:31
Почему депутатов и руководителей не штрафуют за не служение в армии которые откосили по здоровью.
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Александр Н.
вчера, 17:24
Этот штраф повесить на военкома за халатную работу.
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