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Общество
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вчера, 17:00
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Призывника оштрафовали на 20 000 рублей за неявку в военкомат, а он лежал в больнице
Суд отменил постановление врио военного комиссара Ельца и Елецкого района и признал штраф незаконным.
«Доказательств вручения призывнику повестки на 20 мая этого года в материалах его личного дела не имеется, не представлены они и в материалы рассматриваемого административного дела. Также установлено, что с 13 по 23 мая призывник находился на стационарном лечении в больнице, что подтверждается медицинской документацией. То есть неявка была вызвана объективными причинами»,— сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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