Призывника оштрафовали на 20 000 рублей за неявку в военкомат, а он лежал в больнице

Суд отменил постановление врио военного комиссара Ельца и Елецкого района и признал штраф незаконным.

Елецкий районный суд отменил постановление врио военного комиссара Ельца и Елецкого района о привлечении призывника к административной ответственности за неявку в военкомат по повестке: по части первой статьи 21.5 КоАП РФ его оштрафовали на 20 тысяч рублей.«Доказательств вручения призывнику повестки на 20 мая этого года в материалах его личного дела не имеется, не представлены они и в материалы рассматриваемого административного дела. Также установлено, что с 13 по 23 мая призывник находился на стационарном лечении в больнице, что подтверждается медицинской документацией. То есть неявка была вызвана объективными причинами»,— сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.