В Липецкой области замедлился рост цен на бензин

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе продолжали расти, хотя и медленнее, чем неделей ранее — в среднем он подорожал на 0,1% против 0,2% неделей ранее. Подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 22 по 28 октября) представил Липецкстат.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% — с 56,52 до 56,58 рубля за литр. Так, на 0,1% выросли в цене марки бензина АИ-92 и АИ-95 — их стоимость составила 53,26 рубля и 58,67 рубля соответственно (на 21 октября — 53,19 рубля и 58,62 рубля). Бензин марки АИ-98 девятую неделю подряд остался рекордсменом подорожания — его цена увеличилась на 0,3% против 0,5% неделей ранее, а стоимость литра составила 81,22 рубля (стоимость на 21 октября — 80,98 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли, как и неделей ранее, на 0,2%, средняя цена за литр составила 63,29 рубля (на 14 октября — 63,20 рубля).