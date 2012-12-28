На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 26 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34, 46, 48, 50, 52 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44 по улице Катукова, № 13 по улице Белана, №№ 11, 13 по улице Хорошавина, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.26 октября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета — не более трех часов для отдельного домовладения — возможны на улицах Льва Толстого, Советской, Октябрьской, Рабочей, Зегеля, на площадях Революции, Театральной, Петра Великого, Ленина-Соборной.