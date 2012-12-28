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Общество
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18 минут назад
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 26 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
26 октября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета — не более трех часов для отдельного домовладения — возможны на улицах Льва Толстого, Советской, Октябрьской, Рабочей, Зегеля, на площадях Революции, Театральной, Петра Великого, Ленина-Соборной.
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