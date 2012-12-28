Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам
Общество
Троих полицейских подозревают в покровительстве наркодилеру
Происшествия
Порыв, еще порыв!
Общество
Бывший начальник водоканала осужден за мошенничество
Происшествия
В Липецке горел бывший «Леруа Мерлен»
Происшествия
«Это фиаско, братан!»: депутат областного Совета ужаснулась состоянию площади Клименкова
Общество
Липецкая вечЁрка: ревность и порно, дырявые сети, и какие районы опасны во время атак БПЛА
Общество
Липчанину провели редкую операцию: подобные случаются раз в 10-15 лет
Общество
В Нижнем парке или у «взлетки»: в мэрии решают, где установить аттракционы
Общество
«Металлург» определился с главным тренером
Спорт
Читать все
Зимой на дорогах Липецка вновь начнут использовать жидкий реагент
Общество
Чугунную ограду моста на Плехановском спуске отреставрируют
Общество
Семья участника СВО отсудила у мебельщика 217 500 рублей
Общество
Липецкая мэрия купит мощную дробилку для переработки строительных отходов
Общество
Лев-Толстовский район собирается возглавить председатель сельсовета
Общество
29-липчанина обвиняют в краже из машины и хранении наркотиков
Происшествия
Липчанка купила в кредит 32 услуги косметолога, а потом вынуждена была судиться
Общество
В 19 микрорайоне большое отключение холодной воды
Общество
Строительным фирмам удалось в два раза снизить многомиллионные штрафы за картельный сговор
Общество
Грузовик опрокинулся на сельской улице, водитель госпитализирован
Происшествия
Читать все
Происшествия
78
24 минуты назад
1

29-липчанина обвиняют в краже из машины и хранении наркотиков

Все преступления были совершены этим летом.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 29-летнего мужчины, который обвиняется в краже и хранении наркотиков.

По данным следствия, с 28 на 29 июня этого года липчанин обчистил автомобиль на проезде Строителей: из «Рено Логан» он украл имущества на 15 тысяч рублей — видеорегистратор, антирадар и компрессор.

А 3 августа полицейские задержали его по подозрению в административном правонарушении и нашли при досмотре 0,48 грамма мефедрона.

— Мужчине предъявлено обвинение по пункту «в» части статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, а также по части 1 стать 228 УК РФ — за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
кража
наркотики
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Правда
11 минут назад
Молодцы!Осталось поджоги раскрыть.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru