29-липчанина обвиняют в краже из машины и хранении наркотиков

Все преступления были совершены этим летом.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 29-летнего мужчины, который обвиняется в краже и хранении наркотиков.По данным следствия, с 28 на 29 июня этого года липчанин обчистил автомобиль на проезде Строителей: из «Рено Логан» он украл имущества на 15 тысяч рублей — видеорегистратор, антирадар и компрессор.А 3 августа полицейские задержали его по подозрению в административном правонарушении и нашли при досмотре 0,48 грамма мефедрона.— Мужчине предъявлено обвинение по пункту «в» части статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, а также по части 1 стать 228 УК РФ — за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.