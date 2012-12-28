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Происшествия
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24 минуты назад
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29-липчанина обвиняют в краже из машины и хранении наркотиков
Все преступления были совершены этим летом.
По данным следствия, с 28 на 29 июня этого года липчанин обчистил автомобиль на проезде Строителей: из «Рено Логан» он украл имущества на 15 тысяч рублей — видеорегистратор, антирадар и компрессор.
А 3 августа полицейские задержали его по подозрению в административном правонарушении и нашли при досмотре 0,48 грамма мефедрона.
— Мужчине предъявлено обвинение по пункту «в» части статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, а также по части 1 стать 228 УК РФ — за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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