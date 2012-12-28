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сегодня, 14:42
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От кола до четверки с плюсом: сотрудники МЧС и мэрии проверили убежища в четырех многоэтажках

Количество подвалов, пригодных для укрытия в случае воздушной тревоги, в Липецке постепенно растет.

Сегодня сотрудники МЧС и мэрии Липецка провели очередной осмотр подвалов многоэтажек, которые по техническим параметрам власти считают пригодными для использования в качестве убежищ.

Осмотр начали с 10-этажки на улице Индустриальной, 68. Подвал в этом доме 2016 года постройки можно считать образцово-показательным.

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Во-первых, даже имеющий рост в метр 87 заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Алексей Жидков мог пройтись по нему не сгибаясь, как это обычно бывает, когда он инспектирует липецкие многоэтажки. В-вторых, УК «КиТ» установила в подвале восемь насосов, которые автоматически откачивают грунтовые воды. Поэтому в подвале сухо. Все коммуникации проходят под перекрытием подвала, а потому тут не нужно ломать ноги, перепрыгивая или лавируя между трубами и проводами. В нем абсолютно нет никаких запахов, нет никакого мусора. В-третьих, здесь очень светло. В четвертых, управляющая компания купила 10 пластиковых табуретов, две аптечки, десяток свечей и две 5-литровые бутыли воды на случай воздушной атаки. Стульчиков на 120 квартир, безусловно, мало. Мало и воды, ведь убежище, по словам заместителя начальника регионального МЧС Александра Ефремова, должно быть обеспечено запасами на 12 часов. Из-за этого подвалу как убежищу в этом доме «ревизоры» поставили четверку с плюсом.

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Особенность этого дома в том, что у жильцов 80 квартир в подвале есть свои каморки. Они сделаны застройщиком, а потому этот подвал — не Шанхай. У каждого владельца личной подсобки — свой ключ от убежища. Также есть ключ и у старшего по дому.

А вот подвалу дома №3 по улице Кривенкова поставили за состояние «кол».

Эта панельная девятиэтажка 1992 года постройки три последних года находится в состоянии коммунального коллапса: ее подвал постоянно заливают фекалии. В нем не только гнилая топь, вонь, мошкара и слизни, которые ухитряются как-то попадать даже в квартиры. Там валяются трупы животных. Мертвый голубь, например, лежит на ступеньках прямо за закрытым на решетку входом в подвал.

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Очевидно, опасаясь нагоняя от контролеров, к назначенному времени к дому не прибыл никто из представителей УК «Эксперт», которая пришла на смену «Октябрьской» и «Радуге». А может, потому, что эта управляшка уже не считает себя ответственной за дом, ведь его жильцы недавно проголосовали за переход в другую УК и ждут выхода на этот счет приказа Госжилинспекции. Кстати, «Эксперт» в 2022 году за неисполнение предписаний об устранении недостатков в жилфонде, которым она управляет, выписали штрафов на 125 тысяч рублей, а в прошлом году — на 300 тысяч.


В подвале, конечно, жесть! Не зря на состояние этого дома — десятки жалоб его жильцов в разные инстанции. Ситуация столь плоха, что городские чиновники не решаются пройти вглубь подземки — подвал этого дома технически пригоден для укрытия.

— Подвал абсолютно не готов быть укрытием! Населению находиться в нем строго запрещено! — выдохнул, выйдя на улицу, полковник МЧС Ефремов.

— В подвале мусор и антисанитария, дохлые животные. Он не готов быть укрытием и информационно: на стенах дома нет стрелок «Убежище», в подъездах отсутствуют стенды ГО и ЧС. — добавил представитель управления ГО и ЧС Геннадий Богданов.

А вот на кирпичную стену 14-этажного дома №28б 1999 года постройки на улице Стаханова прямо перед приездом проверяющих ведущий инженер УК «Солнечный город» Алеся Баженова успела пусть криво, но приклеить два листа формата А-4 со стрелкой и надписью «Убежище». И это все, что сделала эта «управляшка» для жильцов 14-этажного дома в плане возможности укрытия.

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Когда дежурный сантехник «Солнечного города» (которого прям хотелось назвать Торопыжкой по аналогии с персонажами известной повести Носова, так долго все его ждали) принес ключи, то выяснилось, что этому подвалу можно поставить за его состояние «двойку».

Его единственным отличием от дома на Кривенкова, 3 было то, что у него — высокие потолки. Поэтому его подвал отнесли к категории «укрытие». Этим он отличается от соседних панельных многоэтажек 91-й серии, которых полным-полно в Липецке. Все дома этой серии, кстати, непригодны под убежища, ведь в них не подвалы, а технические подполья, по которым можно передвигаться исключительно согнувшись пополам из-за низко расположенных перекрытий.

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типичный дом 91-й серии

— Подвал не готов под укрытие. Он захламлен, имеет следы подтоплений. Если этот подвал вычистить от мусора, ситуацию в нем можно поправить. Руководству «Солнечного города» на этот счет будет выдано соответствующее предписание со сроком устранения недостатков, — сказал заместитель председателя департамента ЖКХ Алексей Жидков.

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Но даже в старом жилфонде можно создать приемлемые условия для пережидания воздушной атаки. Пример тому — кирпичная девятиэтажка на Космонавтов, 64/2. В подвале дома 1971 года постройки оказались высоченные потолки, такие, как в элитных квартирах. Подвал сухой. В нем стараниями УК «Новый город» Натальи Щедриной появилась отдельная загородка, в которой хранятся несколько пластиковых табуреток, две 5-литровые баклажки воды, свечи, спички и даже цинковое ведро на тот случай, когда кого-то прижмет по нужде. Ключ от подсобки находится у старшей по дому. А ключи от подвала есть у жильцов всех 54 квартир, ведь они хранят в нем за деревянными дверями свои запасы. Примечательно, но никакого хлама, как это зачастую бывает в подвалах, здесь нет.

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У акулы липецкого бизнеса по управлению многоквартирными домами Натальи Щедриной —четыре УК. В их ведении 70 домов. Пригодными под укрытия признаны подвалы 53 из них. Все их Щедрина пытается унифицировать по укладке на случай использования при налетах на Липецк дронов и уже даже ракет — это недавняя новая вводная: ведра, лавочки, свечки. Пока куплено 50 пластиковых табуретов по цене 200 рублей за штуку. Это мало. Поэтому директор «управляшек» собирается продолжить закупки.

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— В Липецке — 2956 многоквартирных домов. По результатам обследования пригодными под временные укрытия признаны подвалы 1501 многоэтажки. Список таких подвальных помещений регулярно актуализируется за счет сокращения числа тех, которые были ограниченно пригодными к использованию под укрытия. Так что месяц от месяца растет количество укрытий категории пригодных для использования без замечаний, — прокомментировал GOROD48 итоги сегодняшнего обхода Алексей Жидков.
подвал
убежище
ЖКХ
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
да уж
6 минут назад
вы на Гоголя д1 придите поглядите на это убежище, всем убежище из убежище, сколько писали навести порядок и разобраться с освещением, то получили ток одни отписки и ноль движений, зато на дняж написали что эт убежище
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СССР
13 минут назад
Улица Циолковского10/1-10/2 это просто в подвале ж..а,,старые районы вообще не годятся для людей. Приезжайте посмотрите.!!!
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Сергей
сегодня, 16:31
Пусть придут по Адмирала Макарова,32, и посмотрят подвал и убежище
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Бабка Первая
сегодня, 16:29
Ну, раз у каждого своя кладовка есть, то в ней обязаны лежать спальники, вода-еда, складные стулья... А табуретки для несчастных гостей)
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48 копеек
сегодня, 16:28
Всё, пофоткали. Забираем инвентарь до следующей фотосессии. А если серьезно то хватит лапшу всем вешать. Начальству сказали что будет проверка, те замам, те своим замам, те мастерам, а эти рабочим. Мол как хотите а вода, 2 стула и А4 листок (с супер защитой от ветра и дождя) должны быть. Как в КАМЕДИ Харламов - "а на трактора что деньги выделяли?"
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Гость
сегодня, 16:23
Пластиковые одноразовые табуретки.. Смех и слезы... любят показушные отчеты.. Только что с них толку простым жителям?
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Саша - Аппаратчик
сегодня, 16:52
Можешь с собой кожаное кресло принести. Нет проблем.
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Бабка Первая
сегодня, 16:34
Простой житель, если любит себя и детей, прибежит со спальниками и водой, которые давно собраны на случай чп. Пральна?
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65+
сегодня, 16:14
Пусть чиновники обратятся к кинохроники , какие убежищя были при Сталине и в СССР . Раньше такого оружия небыла . Многоэтажка подвал , братская могила , лучше в поле или в овраге спрятаться .
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гость
сегодня, 16:00
космонавтов 108 в подвале можно фильм ужасов снимать,
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Гость.
сегодня, 15:17
Зайдите в подвал на Космонавтов 106,офигеете.
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Петр Ильич
сегодня, 15:46
Твой подвал ты и ходи туда
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Лида
сегодня, 15:07
Ну проверили и что дальше? На этом все и закончилось. Новые пластиковые табуретки из подвала в подвал переносили для фотографий ?
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