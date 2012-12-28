От кола до четверки с плюсом: сотрудники МЧС и мэрии проверили убежища в четырех многоэтажках

Количество подвалов, пригодных для укрытия в случае воздушной тревоги, в Липецке постепенно растет.

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Сегодня сотрудники МЧС и мэрии Липецка провели очередной осмотр подвалов многоэтажек, которые по техническим параметрам власти считают пригодными для использования в качестве убежищ.Осмотр начали с 10-этажки на улице Индустриальной, 68. Подвал в этом доме 2016 года постройки можно считать образцово-показательным.Во-первых, даже имеющий рост в метр 87 заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Алексей Жидков мог пройтись по нему не сгибаясь, как это обычно бывает, когда он инспектирует липецкие многоэтажки. В-вторых, УК «КиТ» установила в подвале восемь насосов, которые автоматически откачивают грунтовые воды. Поэтому в подвале сухо. Все коммуникации проходят под перекрытием подвала, а потому тут не нужно ломать ноги, перепрыгивая или лавируя между трубами и проводами. В нем абсолютно нет никаких запахов, нет никакого мусора. В-третьих, здесь очень светло. В четвертых, управляющая компания купила 10 пластиковых табуретов, две аптечки, десяток свечей и две 5-литровые бутыли воды на случай воздушной атаки. Стульчиков на 120 квартир, безусловно, мало. Мало и воды, ведь убежище, по словам заместителя начальника регионального МЧС Александра Ефремова, должно быть обеспечено запасами на 12 часов. Из-за этого подвалу как убежищу в этом доме «ревизоры» поставили четверку с плюсом.Особенность этого дома в том, что у жильцов 80 квартир в подвале есть свои каморки. Они сделаны застройщиком, а потому этот подвал — не Шанхай. У каждого владельца личной подсобки — свой ключ от убежища. Также есть ключ и у старшего по дому.А вот подвалу дома №3 по улице Кривенкова поставили за состояние «кол».Эта панельная девятиэтажка 1992 года постройки три последних года находится в состоянии коммунального коллапса: ее подвал постоянно заливают фекалии. В нем не только гнилая топь, вонь, мошкара и слизни, которые ухитряются как-то попадать даже в квартиры. Там валяются трупы животных. Мертвый голубь, например, лежит на ступеньках прямо за закрытым на решетку входом в подвал.Очевидно, опасаясь нагоняя от контролеров, к назначенному времени к дому не прибыл никто из представителей УК «Эксперт», которая пришла на смену «Октябрьской» и «Радуге». А может, потому, что эта управляшка уже не считает себя ответственной за дом, ведь его жильцы недавно проголосовали за переход в другую УК и ждут выхода на этот счет приказа Госжилинспекции. Кстати, «Эксперт» в 2022 году за неисполнение предписаний об устранении недостатков в жилфонде, которым она управляет, выписали штрафов на 125 тысяч рублей, а в прошлом году — на 300 тысяч.В подвале, конечно, жесть! Не зря на состояние этого дома — десятки жалоб его жильцов в разные инстанции. Ситуация столь плоха, что городские чиновники не решаются пройти вглубь подземки — подвал этого дома технически пригоден для укрытия.— Подвал абсолютно не готов быть укрытием! Населению находиться в нем строго запрещено! — выдохнул, выйдя на улицу, полковник МЧС Ефремов.— В подвале мусор и антисанитария, дохлые животные. Он не готов быть укрытием и информационно: на стенах дома нет стрелок «Убежище», в подъездах отсутствуют стенды ГО и ЧС. — добавил представитель управления ГО и ЧС Геннадий Богданов.А вот на кирпичную стену 14-этажного дома №28б 1999 года постройки на улице Стаханова прямо перед приездом проверяющих ведущий инженер УК «Солнечный город» Алеся Баженова успела пусть криво, но приклеить два листа формата А-4 со стрелкой и надписью «Убежище». И это все, что сделала эта «управляшка» для жильцов 14-этажного дома в плане возможности укрытия.Когда дежурный сантехник «Солнечного города» (которого прям хотелось назвать Торопыжкой по аналогии с персонажами известной повести Носова, так долго все его ждали) принес ключи, то выяснилось, что этому подвалу можно поставить за его состояние «двойку».Его единственным отличием от дома на Кривенкова, 3 было то, что у него — высокие потолки. Поэтому его подвал отнесли к категории «укрытие». Этим он отличается от соседних панельных многоэтажек 91-й серии, которых полным-полно в Липецке. Все дома этой серии, кстати, непригодны под убежища, ведь в них не подвалы, а технические подполья, по которым можно передвигаться исключительно согнувшись пополам из-за низко расположенных перекрытий.— Подвал не готов под укрытие. Он захламлен, имеет следы подтоплений. Если этот подвал вычистить от мусора, ситуацию в нем можно поправить. Руководству «Солнечного города» на этот счет будет выдано соответствующее предписание со сроком устранения недостатков, — сказал заместитель председателя департамента ЖКХ Алексей Жидков.Но даже в старом жилфонде можно создать приемлемые условия для пережидания воздушной атаки. Пример тому — кирпичная девятиэтажка на Космонавтов, 64/2. В подвале дома 1971 года постройки оказались высоченные потолки, такие, как в элитных квартирах. Подвал сухой. В нем стараниями УК «Новый город» Натальи Щедриной появилась отдельная загородка, в которой хранятся несколько пластиковых табуреток, две 5-литровые баклажки воды, свечи, спички и даже цинковое ведро на тот случай, когда кого-то прижмет по нужде. Ключ от подсобки находится у старшей по дому. А ключи от подвала есть у жильцов всех 54 квартир, ведь они хранят в нем за деревянными дверями свои запасы. Примечательно, но никакого хлама, как это зачастую бывает в подвалах, здесь нет.У акулы липецкого бизнеса по управлению многоквартирными домами Натальи Щедриной —четыре УК. В их ведении 70 домов. Пригодными под укрытия признаны подвалы 53 из них. Все их Щедрина пытается унифицировать по укладке на случай использования при налетах на Липецк дронов и уже даже ракет — это недавняя новая вводная: ведра, лавочки, свечки. Пока куплено 50 пластиковых табуретов по цене 200 рублей за штуку. Это мало. Поэтому директор «управляшек» собирается продолжить закупки.— В Липецке — 2956 многоквартирных домов. По результатам обследования пригодными под временные укрытия признаны подвалы 1501 многоэтажки. Список таких подвальных помещений регулярно актуализируется за счет сокращения числа тех, которые были ограниченно пригодными к использованию под укрытия. Так что месяц от месяца растет количество укрытий категории пригодных для использования без замечаний, — прокомментировал GOROD48 итоги сегодняшнего обхода Алексей Жидков.