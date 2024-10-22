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13 минут назад

Еще один «Форд» сгорел в Липецкой области

Пожар начался в елецком гаражном кооперативе.

Вечером 21 октября в елецком гаражном кооперативе «Солнечный» сгорел автомобиль «Форд», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Это уже второй случай за два дня, когда огонь уничтожает автомобили этой марки — 20 октября пламя окутало подкапотное пространство «Форда» на улице Папина в Липецке.

Также вчера горел жилой дом в селе Октябрьском Усманского района. Пламя  повредило внутреннюю отделку дома на восьми квадратных метрах. В селе Толстая Дубрава Становлянского округа сгорело бесхозное строение. 



Пять раз пожарные тушили мусор на открытых пространствах, среди этих пожаров возгорание шин на Универсальном проезде Липецка. Дым от этого пожара наблюдало полгорода.
МЧС
пожар
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