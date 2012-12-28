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Происшествия
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22 минуты назад
Четыре человека спасены из горящей пятиэтажки на улице 9-й микрорайон
Пожар возник в квартире.
Пожар, напомним, возник в квартире ночью 20 октября во время воздушной тревоги. Одновременно с ним, в доме прорвало трубу горячего водоснабжения.
Всего за субботу и воскресенье в Липецкой области произошло 11 пожаров.
19 октября в селе Лавы Елецкого района сгорел гараж с автомобилем «Лада Калина», а на улице Папина в Липецке огонь повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля «Форд». В двухэтажке на улице Юношеской областного центра сгорела вытяжка на кухне.
20 октября пожар произошел в бесхозном строении деревни Юрские Дворы Воловского округа, в селе Каменка Тербунского района сгорел нежилой дом.
Также за два дня пожарные четыре раза тушили мусор на открытых пространствах.
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