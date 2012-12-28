Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком разорвали автомобильный прицеп
Происшествия
Над улицей Механизаторов заметили столб чёрного дыма
Происшествия
40 липецких домов остались без отопления
Общество
Выпивший бутылку водки водитель успел доехать только до первого светофора и устроил ДТП
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На 35 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Центральном рынке продают малину по 500 рублей за килограмм
Общество
Поручитель по кредиту: рисковать или не доверять?
Общество
Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Происшествия
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
Читать все
Под Липецком разорвали автомобильный прицеп
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На 35 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Над улицей Механизаторов заметили столб чёрного дыма
Происшествия
Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Происшествия
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
Жители Копцевых Хуторов обнаружили птичье кладбище
Общество
Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма
Общество
Четыре человека спасены из горящей пятиэтажки на улице 9-й микрорайон
Происшествия
«Калина» столкнулась с экскаватором: пострадала женщина водитель
Происшествия
Читать все
Происшествия
163
22 минуты назад

Четыре человека спасены из горящей пятиэтажки на улице 9-й микрорайон

Пожар возник в квартире.

В ГУ МЧС РФ по Липецкой области рассказали подробности ночного пожара в доме на улице 9 микрорайон, 17. Возгорание возникло в квартире, площадь пожара, во время которого были повреждены проводка, имущество жильцов и отделка квартиры, составила пять квадратных метров. Пожарные спасли четверых человек.   

Пожар, напомним, возник в квартире ночью 20 октября во время воздушной тревоги. Одновременно с ним, в доме прорвало трубу горячего водоснабжения. 

Всего за субботу и воскресенье в Липецкой области произошло 11 пожаров. 

19 октября в селе Лавы Елецкого района сгорел гараж с автомобилем «Лада Калина», а на улице Папина в Липецке огонь повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля «Форд». В двухэтажке на улице Юношеской областного центра сгорела вытяжка на кухне.

20 октября пожар произошел в бесхозном строении деревни Юрские Дворы Воловского округа, в селе Каменка Тербунского района сгорел нежилой дом.

Также за два дня пожарные четыре раза тушили мусор на открытых пространствах.
МЧС
пожар
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru