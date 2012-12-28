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Общество
531
сегодня, 16:57
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После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест

Плата за бронирование взымалась в кассах автовокзала, но не бралась при покупках онлайн.

На липецком автовокзале отменена дополнительная плата за бронирование билетов. Такое решение принято после вмешательства УФАС.

С жалобой на действия АО «Липецкие автобусные линии» обратился житель Липецка. Предприятие взимало плату при покупке билетов в кассе автовокзала в день поездки или заранее, но не брало плату за бронирование при покупке билета через сайт.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, АО «Липецкие автобусные линии» объяснило разницу в стоимости билетов услугой бронирования конкретного места в автобусе за определенное время до рейса. Однако по правилам перевозок пассажиров место является обязательным реквизитом билета и его указание не может быть отдельной услугой.

«Оплата бронирования происходила непосредственно при покупке билета в кассе автовокзала, а пассажиры не имели возможности отказаться от услуги и, следовательно, от дополнительной платы. Таким образом, АО «Липецкие автобусные линии» необоснованно навязывало потребителям увеличение итоговой стоимости проезда на регулярных автобусных маршрутах», — отметили в Липецком УФАС России.

АО «Липецкие автобусные линии» получило предупреждение о необходимости прекратить злоупотребление доминирующим положением, и перестало взымать дополнительную плату при покупке билетов в кассе автовокзала.
автобус
транспорт
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Комментарии (4)

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Сначала новые
А кому
7 минут назад
В карман они шли?
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А кому
7 минут назад
В карман они шли?
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аналитик
26 минут назад
все на деньги переводят . все прогнило
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