После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест

Плата за бронирование взымалась в кассах автовокзала, но не бралась при покупках онлайн.

На липецком автовокзале отменена дополнительная плата за бронирование билетов. Такое решение принято после вмешательства УФАС.С жалобой на действия АО «Липецкие автобусные линии» обратился житель Липецка. Предприятие взимало плату при покупке билетов в кассе автовокзала в день поездки или заранее, но не брало плату за бронирование при покупке билета через сайт.Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, АО «Липецкие автобусные линии» объяснило разницу в стоимости билетов услугой бронирования конкретного места в автобусе за определенное время до рейса. Однако по правилам перевозок пассажиров место является обязательным реквизитом билета и его указание не может быть отдельной услугой.«Оплата бронирования происходила непосредственно при покупке билета в кассе автовокзала, а пассажиры не имели возможности отказаться от услуги и, следовательно, от дополнительной платы. Таким образом, АО «Липецкие автобусные линии» необоснованно навязывало потребителям увеличение итоговой стоимости проезда на регулярных автобусных маршрутах», — отметили в Липецком УФАС России.АО «Липецкие автобусные линии» получило предупреждение о необходимости прекратить злоупотребление доминирующим положением, и перестало взымать дополнительную плату при покупке билетов в кассе автовокзала.