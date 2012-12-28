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Происшествия
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21 минуту назад
Экстренные службы проверяют сообщение о минировании школ в Липецке
«По всем адресам работают специалисты. Информация проверяется. Напоминаем, что в подобных ситуациях необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям работающих на месте сотрудников правоохранительных органов», — рассказали в правительстве Липецкой области.
Видимо, террористы не знают, что в Липецке почти все школы работают в одну смену.
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