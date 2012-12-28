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сегодня, 09:27
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«ВАЗ» врезался в столб на Соколе: пострадал 18-летний парень

Водитель автомобиля не справился с управлением, пострадал его пассажир.

Около полуночи на на улице Бабушкина  врезался в столб автомобиль «ВАЗ-2107».

Как сообщает ГАИ, 18-летний водитель машины не справился с управлением. В аварии пострадал его ровесник — пассажир «семерки». Юноша госпитализирован. 
авария
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Алкан лтз
3 минуты назад
Не чего научится иш опыта мало
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1
13 минут назад
Понаставят столбов на дороге...
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Я
28 минут назад
Да чтож такое то ....
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Сантильяна
31 минуту назад
Пора уже Сокол окропить Святой Водой!
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