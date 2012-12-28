«ВАЗ» врезался в столб на Соколе: пострадал 18-летний парень

Водитель автомобиля не справился с управлением, пострадал его пассажир.

Около полуночи на на улице Бабушкина врезался в столб автомобиль «ВАЗ-2107».Как сообщает ГАИ, 18-летний водитель машины не справился с управлением. В аварии пострадал его ровесник — пассажир «семерки». Юноша госпитализирован.