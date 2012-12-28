Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
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Происшествия
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сегодня, 09:27
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«ВАЗ» врезался в столб на Соколе: пострадал 18-летний парень
Водитель автомобиля не справился с управлением, пострадал его пассажир.
Как сообщает ГАИ, 18-летний водитель машины не справился с управлением. В аварии пострадал его ровесник — пассажир «семерки». Юноша госпитализирован.
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