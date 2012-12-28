Лисиц и енотовидных собак в Липецкой области можно отстреливать без ограничений, зайца и бобра — по одному
Общество
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34 минуты назад
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На каждого липчанина в год приходится по 300 с лишним килограммов мусора
Если в среднем на одного россиянина в прошлом году пришлось 322,3 килограмма, то житель Липецкой области за год оставил после себя 311,2 килограмма мусора.
Больше всех оставляют после себя бытовых отходов жители Магаданской области — 646 килограммов, Адыгеи — 606 килограммов, Новгородской области — 501 килограммов.
Меньше всего оставляют после себя твердых бытовых отходов жители Бурятии — 127 килограммов, Хакасии — 153 килограмма, Тывы — 204 килограмма.
Из регионов Черноземья меньше остальных производят мусора в Курской области, где на каждого жителя приходится 248 килограммов ТБО. А лидирует по количеству мусора на душу населения — Воронежская область, с 435 килограммами на каждого жителя.
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