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101
34 минуты назад
3

На каждого липчанина в год приходится по 300 с лишним килограммов мусора

Если в среднем на одного россиянина в прошлом году пришлось 322,3 килограмма, то житель Липецкой области за год оставил после себя 311,2 килограмма мусора.

Аналитическая служба FinExpertiza подсчитала сколько мусора приходится в среднем на одного липчанина в год. Так, жители России за 2023 год сгенерировали 47,2 млн тонн твердых бытовых отходов. На каждого жителя страны в среднем приходится 322,3 килограмма мусора. На каждого липчанина — 311,2 килограмма твердых бытовых отходов.

Больше всех оставляют после себя бытовых отходов жители Магаданской области — 646 килограммов, Адыгеи — 606 килограммов, Новгородской области — 501 килограммов.

Меньше всего оставляют после себя твердых бытовых отходов жители Бурятии — 127 килограммов, Хакасии — 153 килограмма, Тывы — 204 килограмма.

Из регионов Черноземья меньше остальных производят мусора в Курской области, где на каждого жителя приходится 248 килограммов ТБО. А лидирует по количеству мусора на душу населения — Воронежская область, с 435 килограммами на каждого жителя.
мусор
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Комментарии (3)

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житель
6 минут назад
В поселках Добровские лужайки и Отрадный села Капитанщино Добровского района который год нет площадки и соответственно контейнеров для сбора мусора. Некуда выбрасывать мусор. Хотя за ТБО платим исправно. Администрация сельсовета кормит нас одними обещаниями. Одни отписки. Последний срок для установки контейнеров- декабрь 2024 год. Посмотрим на результат. Далее придется обращаться пока к губернатору Липецкой области. а дальше...посмотрим.
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нет
17 минут назад
не на каждого.
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Иван
20 минут назад
Сколько же в стране бездельников занимающихся пустой аналитической работой. Им же ещё и зарплату платят за счёт населения.
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