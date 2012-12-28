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сегодня, 17:47
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Врезавшегося в дерево пьяного водителя будут судить за нанесённые пассажиру увечья

Водитель проигнорировал предупреждающий знак «Опасный поворот», выехал на полосу встречного движения, после чего машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево.

В суд направлено уголовное дело о ДТП, которое произошло 8 октября прошлого года в Липецком округе на дороге Частая Дубрава-Товаро-Никольское-примыкание к автодороге Орел-Тамбов. Тогда 53-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. В аварии получили травмы сам водитель и его 52-летний пассажир. Причём здоровью последнего был причинён тяжкий вред.

«По версии следствия, 8 октября прошлого года около 16:00 53-летний водитель автомобиля «Лада Калина», который был в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге Частая Дубрава - Товаро-Никольское - примыкание к автодороге Орел Тамбов. На восьмом километре этой дороги водитель проигнорировал предупреждающий знак «Опасный поворот», не учел неблагоприятные погодные условия и мокрое асфальтовое покрытие, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Действия водителя квалифицированы следствием по пункту «а» части второй статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
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Комментарии (1)

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мня
сегодня, 18:08
Зачем пассажир сел в авто с пьяным,или сам был такой же....
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