Не имеющая прав 43-летняя женщина села пьяной за руль и попыталась откупиться от инспекторов ДПС
Происшествия
419
сегодня, 17:47
1
Врезавшегося в дерево пьяного водителя будут судить за нанесённые пассажиру увечья
Водитель проигнорировал предупреждающий знак «Опасный поворот», выехал на полосу встречного движения, после чего машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево.
«По версии следствия, 8 октября прошлого года около 16:00 53-летний водитель автомобиля «Лада Калина», который был в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге Частая Дубрава - Товаро-Никольское - примыкание к автодороге Орел Тамбов. На восьмом километре этой дороги водитель проигнорировал предупреждающий знак «Опасный поворот», не учел неблагоприятные погодные условия и мокрое асфальтовое покрытие, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Действия водителя квалифицированы следствием по пункту «а» части второй статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
0
1
0
1
0
Комментарии (1)