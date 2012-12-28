Врезавшегося в дерево пьяного водителя будут судить за нанесённые пассажиру увечья

Водитель проигнорировал предупреждающий знак «Опасный поворот», выехал на полосу встречного движения, после чего машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево.