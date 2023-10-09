Четверо подростков получили травмы на дорогах области

За три дня в дорожных авариях пострадали 13 человек, четверо из них — подростки. Один человек погиб.









В тот же день в Усмани на улице Первой Елецкой 19-летний водитель автомобиля «Богдан» допустил наезд на 15-летнюю девочку. Она также оказалась в больнице.



7 октября в селе Сселки на улице Ленина 63-летний водитель «Лады Калины» сбил двух подростков 15-ти и 16-ти лет. Оба доставлены в больницу.



За три дня автоинспекторы зарегистрировали два столкновения легковых автомобилей с грузовиками.



В пятницу на трассе Орел – Тамбов в Грязинском районе столкнулись «Лада Калина» и грузовик «КамАЗ». В аварии пострадали с 47-летняя женщина — водитель «Калины» и ее 69-летняя пассажирка.







Фото: УГИБДД по Липецкой области



8 октября на улице Горького в селе Сенцово Липецкого района столкнулись грузовик «МАН» под управлением 59-летнего мужчины и «ВАЗ-2114» с 19-летним водителем. В аварии получил травмы водитель «ВАЗа», его госпитализировали.



В Липецком районе на дороге Товаро-Никольское – Терновое – Частая Дубрава 50-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. В аварии получили травмы водитель и его 52-летний пассажир.



Вечером воскресенья произошло смертельное ДТП: на Лебедянском шоссе в Липецке



6 октября в Липецке на проспекте Победы 76-летний водитель «Тойоты» сбил 15-летнюю школьницу . Девочка госпитализирована.В тот же день в Усмани на улице Первой Елецкой 19-летний водитель автомобиля «Богдан» допустил наезд на 15-летнюю девочку. Она также оказалась в больнице.7 октября в селе Сселки на улице Ленина 63-летний водитель «Лады Калины» сбил двух подростков 15-ти и 16-ти лет. Оба доставлены в больницу.За три дня автоинспекторы зарегистрировали два столкновения легковых автомобилей с грузовиками.В пятницу на трассе Орел – Тамбов в Грязинском районе столкнулись «Лада Калина» и грузовик «КамАЗ». В аварии пострадали с 47-летняя женщина — водитель «Калины» и ее 69-летняя пассажирка.8 октября на улице Горького в селе Сенцово Липецкого района столкнулись грузовик «МАН» под управлением 59-летнего мужчины и «ВАЗ-2114» с 19-летним водителем. В аварии получил травмы водитель «ВАЗа», его госпитализировали.В Липецком районе на дороге Товаро-Никольское – Терновое – Частая Дубрава 50-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. В аварии получили травмы водитель и его 52-летний пассажир.Вечером воскресенья произошло смертельное ДТП: на Лебедянском шоссе в Липецке 55-летний водитель автобуса сбил мужчину . Личность погибшего пешехода устанавливается.