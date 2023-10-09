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Четверо подростков получили травмы на дорогах области

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#авария #ДТП
Четверо подростков получили травмы на дорогах области

За три дня в дорожных авариях пострадали 13 человек, четверо из них — подростки. Один человек погиб. 

6 октября в Липецке на проспекте Победы 76-летний водитель «Тойоты» сбил 15-летнюю школьницу. Девочка госпитализирована.

В тот же день в Усмани на улице Первой Елецкой 19-летний водитель автомобиля «Богдан» допустил наезд на 15-летнюю девочку. Она также оказалась в больнице.

7 октября в селе Сселки на улице Ленина 63-летний водитель «Лады Калины» сбил двух подростков 15-ти и 16-ти лет. Оба доставлены в больницу. 

За три дня автоинспекторы зарегистрировали два столкновения легковых автомобилей с грузовиками.

В пятницу на трассе Орел – Тамбов в Грязинском районе столкнулись «Лада Калина» и грузовик «КамАЗ». В аварии пострадали с 47-летняя женщина — водитель «Калины» и ее 69-летняя пассажирка.

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Фото: УГИБДД по Липецкой области

8 октября  на улице Горького в селе Сенцово Липецкого района столкнулись грузовик «МАН» под управлением 59-летнего мужчины и «ВАЗ-2114» с 19-летним водителем. В аварии получил травмы водитель «ВАЗа», его госпитализировали.

В Липецком районе на дороге Товаро-Никольское – Терновое – Частая Дубрава 50-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. В аварии получили травмы водитель и его 52-летний пассажир.

Вечером воскресенья произошло смертельное ДТП: на Лебедянском шоссе в Липецке 55-летний водитель автобуса сбил мужчину. Личность погибшего пешехода устанавливается.

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#авария #ДТП

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