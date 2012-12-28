Выходные в Липецке: танцевальный клип, фестиваль китайского кино и мастер экзотических инструментов
Выходные в Липецке: танцевальный клип, фестиваль китайского кино и мастер экзотических инструментов
Общество
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сегодня, 13:30
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На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 13 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
13 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться у потребителей на улицах Кузнечной, Баумана, по Петровскому проезду – отключения составят не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток.
С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицу Московскую.
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