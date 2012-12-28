На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 13 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

Так, с 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 19, 21, 23 по улице Молодежной, № 1а по улице 50 лет НЛМК. Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Молодежная, 21, улица 50 лет НЛМК, 1а. После окончания работ возможно повышение мутности воды.13 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться у потребителей на улицах Кузнечной, Баумана, по Петровскому проезду – отключения составят не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток.С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицу Московскую.