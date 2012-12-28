Липецкая вечЁрка: козлы на дороге, месть по-липецки и тихая отмена безотметочной системы

Сегодня, 11 октября, стало известно, что под Лебедянью автомобиль сбил несколько животных, полицейские нашли липчанку, разбившую из-за мести автомобиль, и областное управление образования и науки объявило об окончании эксперимента с безотметочной системой.