Сегодня в Липецке: автобусы вновь поедут по улице Катукова, чёрно-белый мир и спектакль МХАТ
Депутат потребовал отменить в липецких школах безотметочную систему: оказалось, это сделали еще 2 года назад
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Желающие легализоваться в России иностранцы платили за брак с липчанками от 30 000 до 250 000 рублей
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Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: козлы на дороге, месть по-липецки и тихая отмена безотметочной системы
Сегодня, 11 октября, стало известно, что под Лебедянью автомобиль сбил несколько животных, полицейские нашли липчанку, разбившую из-за мести автомобиль, и областное управление образования и науки объявило об окончании эксперимента с безотметочной системой.
Теперь эта история может продолжиться в суде, если владельцы животных или автомобиля заявит об ущербе. Комментаторов GOROD48 авария только позабавила.
«А кто баран в этой истории?» — спросил гость.
«Ну только осла не хватает в этой истории!» — заметил Ха.
«В ближайшей шаурмичной или шашлычной встречайте свежачок», — написал Алканавт.
«Это надо же, так мчаться, чтобы стадо не увидеть. Это не одинокий олень внезапно на дорогу выскочил на скорости. Водитель на дорогу смотрел или в смартфоне сидел?» — удивился Да уж.
«Прям война с животными на дорогах!» — считает Умный.
Месть бывает разной. Липчанка поссорившись со знакомой, разбила бутылкой лобовое стекло машины «Киа». Как позже выяснилось, что собственницей иномарки была мать обидчицы.
В отношении 38-летней женщины возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Ущерб оценен более чем в 190 тысяч рублей. Она эти деньги выплатила.
«Стекло за 190 тысяч у Киа Рио? Хорошие оценщики попались потерпевшей!» — удивился Гость.
«В эту сумму могут входить — установка стекла, оценка ущерба, моральный вред, суд, издержки и т. д.». — ответили Они с Луны?!
«Знойная женщина, мечта поэта…» — размечтался Крылов.
Вы помните сколько шума было, когда в Липецке вводился проект «Новая школа», который липчане не иначе, как безотметочной системой не называли?
На днях депутат Липецкого областного Совета Анатолий Емельянов публично предложил начальнику областного управления образования и науки Дмитрию Демихову закончить эксперимент, как не оправдавший себя.
Оказалось, что он закончился уже два года назад. Но тихо. Публично об этом стало известно только сегодня, после того, как образовательное ведомство ответило на запрос GOROD48.
«Это не ошибки — это целенаправленная диверсия против нашего образования. Враги народа, короче. А прикрываются, типа, гуманизмом. Америкосы, кстати, прикрываются демократией», — рубанул Русский.
«Вы хотя бы разберитесь в данном вопросе, что бы потом обсуждать. Это действительно прогрессивный подход. Но он требует значительных затрат, и самое главное — соответствующего контингента обучающихся. Но, не прижилось», — считает Антисоветчик.
Накануне, кстати, стало известно, что поставщика школьного питания ООО «Мастер Провиант», задолжавшее родителям деньги, могут признать банкротом. Компания больше не занимается организацией питания школьников, задолжав 8 миллионов рублей за коммунальные услуги и 1,8 миллиона рублей — по родительской плате за питание. А родители теперь гадают, вернут ли им деньги, которые они перевели через электронный дневник в качестве аванса исчезнувшей фирме.
В выходные ожидается хорошая погода, не то, что в прошедшие, когда два дня лил дождь. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке без дождей, и от +13 до +15 градусов. А в ночь на 13 октября ожидаются заморозки, столбиики термометров могут опуститься до –3.
И обратите внимание, с понедельника изменится схема автобусного маршрута № 7.
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