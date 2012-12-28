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Происшествия
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сегодня, 17:00
Спасатели уничтожили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд
Его нашли в селе Пятницкое Измалковского района.
Снаряд был обнаружен в селе Пятницкое Измалковского района.
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