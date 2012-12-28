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«У ребенка имеется добавочная доля селезенки»: врачи рассказали о спасении выпавшего с седьмого этажа подростка

Мальчику пришлось удалить селезёнку. Но оказалось, что у него имеется добавочная доля этого органа.

22 июня на улице Водопьянова в Липецке 14-летний мальчик, показывая друзьям свои гимнастические способности, выпал из окна седьмого этажа. Парня спасло то, что он упал в палисадник на мягкую землю. Тем не менее, подросток получил серьезные травмы и впал в кому. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы и ушибы внутренних органов.

Мальчику провели ряд операций. Сегодня управление здравоохранения Липецкой области рассказало, как врачи спасали жизнь и здоровье мальчика.

«Идентифицировать ребенка в пострадавшем было сложно, по габаритам он напоминал скорее взрослого мужчину, поэтому скорая помощь доставила его в БСМП № 1. Состояние подростка было крайне тяжелое. В БСМП выяснилось, что это подросток, и по санитарной авиации была вызвана хирургическая бригада из областной детской больницы во главе с заведующим гнойным хирургическим отделением Александром Полтавским. Учитывая нестабильное состояние ребенка и повышенные риски для транспортировки, пострадавшего оперировали в условиях БСМП №1. Операция длилась несколько часов, была удалена селезенка, остановлено внутреннее кровотечение, состояние больного удалось стабилизировать», — рассказали в управлении здравоохранения Липецкой области.

Через несколько дней подросток был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии Областной детской больницы, где с ним работали врачи-реаниматологи. Мальчику делали перевязки послеоперационной раны, проводили восстановление нормальных параметров работы организма. Через несколько дней пребывания в отделении интенсивной терапии состояние ребенка улучшилось и его перевели в отделение хирургии, где пациент проходил долечивание.

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«Перед выпиской на контрольном УЗИ выяснилось, что у ребенка имелась добавочная доля селезенки, что само по себе является редкостью у человека, а это значит, что со временем она возьмет на себя функцию удаленного органа и качество жизни останется на должном уровне», — добавили в управлении здравоохранения.
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Комментарии (3)

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Позитив
23 минуты назад
Большая благодарность нашим врачам за спасение мальчика!!! А парнишке - выздоровления!!!)
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Гостья.
39 минут назад
Ужас какой. Хорошо, что всё обошлось. Родителя, пожалуйста, уделяйте своим детям больше внимания. Объясните, что можно, а что нельзя делать. Этот ребёнок в рубашке родился, а другому может не повезти.
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Гостья.
19 минут назад
Родители. Опечатка.
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