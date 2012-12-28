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Общество
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46 минут назад
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Спорную детскую площадку на улице Неделина закрыли на ключ
Вероятнее всего, её закрыли строители: площадка пока не сдана после благоустройства.
Но сегодня в нашу редакцию пришло письмо: «Нужна помощь. Вы освещали открытие детской площадки на улице Неделина между домами №55 и №59. Приезжал Роман Ченцов, отрапортовали открытие. Было озвучено, что непонятно, какая управляющая компания будет ее убирать. Роман Ченцов сказал: по очереди. Но управляющие компании нашли иной выход — просто закрыли вход на замок. Помогите, нам негде больше гулять с детьми».
— Никаких действий по этой площадке мы не предпринимали. Сотрудники ООО «Уютный дом» не закрывали детскую площадку на ключ. Но вообще там на нее входа — может, второй открыт, — сообщил GOROD48 главный инженер УК «Уютный дом» Владимир Панин.
Директор ООО УК «Выбор» Дмитрий Синельников рассказал, что площадка вообще ещё не сдана и не доделана до конца, поэтому ключи от неё находятся у строителей.
— Ни у УК, ни у жильцов ключей от этой детской площадки нет. Видно, строители её закрыли, потому что хотят, чтобы она осталась целой, живой и сохранной на момент сдачи. Официально эта площадка ещё не доделана и не открыта, — отметил Дмитрий Синельников.
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