Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские установили личность найденного на пляже мертвого мужчины
Происшествия
Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег
Общество
На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный
Происшествия
У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, труп на пляже и возможное благоустройство Каменного лога
Общество
«Черная вдова» получила 11 лет
Происшествия
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
Общество
Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован
Происшествия
Дело о двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке рассмотрит суд присяжных
Происшествия
Читать все
«После падения светофора уже неделю хожу по врачам»
Происшествия
Евгений Боровских остался главой Ельца
Политика
У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями
Происшествия
Жители улицы Циолковского продолжают жаловаться на зловонное озеро
Общество
Звонок из «энергосбытовой компании» оставил липчанку без 778 тысяч рублей
Происшествия
Спорную детскую площадку на улице Неделина закрыли на ключ
Общество
Елецкую табачную фабрику и дом Чаплыгина могут отреставрировать до 2030 года
Общество
Неожиданно для себя многодетная семья оказалась должна энергетикам
Общество
За победой учителя — успехи учеников
Общество
Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован
Происшествия
Читать все
Общество
253
46 минут назад
1

Спорную детскую площадку на улице Неделина закрыли на ключ

Вероятнее всего, её закрыли строители: площадка пока не сдана после благоустройства.

9 сентября на нашем сайте вышла новость: «Глава Липецка помирил двух директоров управляющих компаний». Директора УК «Выбор» и «Умный дом» никак не могли договорится, кому из них брать на баланс благоустроенную по программе «Мой двор» детскую площадку между домами №55 и №59 по улице Неделина. В присутствии мэра Романа Ченцова Дмитрий Синельников из «Выбора» и Алексей Стебенев из «Умного дома» демонстративно пожали руки и вроде бы даже договорились, как убирать общий двор.

ba2yij31zwgl2e4bbnkhf28wkm5a7baa.jpg

zsfs3cv0lxng9qu4q7oedtdttbuj8s90.jpg

Но сегодня в нашу редакцию пришло письмо: «Нужна помощь. Вы освещали открытие детской площадки на улице Неделина между домами №55 и №59. Приезжал Роман Ченцов, отрапортовали открытие. Было озвучено, что непонятно, какая управляющая компания будет ее убирать. Роман Ченцов сказал: по очереди. Но управляющие компании нашли иной выход — просто закрыли вход на замок. Помогите, нам негде больше гулять с детьми».

— Никаких действий по этой площадке мы не предпринимали. Сотрудники ООО «Уютный дом» не закрывали детскую площадку на ключ. Но вообще там на нее входа — может, второй открыт, — сообщил GOROD48 главный инженер УК «Уютный дом» Владимир Панин.

Директор ООО УК «Выбор» Дмитрий Синельников рассказал, что площадка вообще ещё не сдана и не доделана до конца, поэтому ключи от неё находятся у строителей.

— Ни у УК, ни у жильцов ключей от этой детской площадки нет. Видно, строители её закрыли, потому что хотят, чтобы она осталась целой, живой и сохранной на момент сдачи. Официально эта площадка ещё не доделана и не открыта, — отметил Дмитрий Синельников.
ЖКХ
благоустройство
0
1
0
0
6

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Местные
18 минут назад
разломают, всё одно.......
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru