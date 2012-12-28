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Общество
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сегодня, 09:28
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Глава Липецка помирил двух директоров управляющих компаний
Они не могли поделить общий двор на улице Неделина.
Не стесняясь присутствия мэра, Дмитрий Синельников из «Выбора» и Алексей Стебенев из «Умного дома» начали спорить о том, как им содержать эту территорию:
— Давайте мы будем убирать ее один месяц, а вы — два. И так по очереди.
— Нет. Это лавочка наша, это — ваша. Каждый будет убирать мусор возле своей.
Но Роман Ченцов быстро их помирил.
— Вы же хотите дружить как управляющие компании, у которых на двоих — общий двор? Предлагаю вариант. Встречаетесь в субботу. Берете по банке краски и обновляете старый детский городок. Это — хороший хозяйский подход. Пожмите друг другу руки. Вот и хорошо! Вот и подружились!
Так и случилось. В субботу силами двух «управляшек» оставшийся на новой детской площадке старый детский городок покрасили, замазав нанесенную в том числе кем-то ранее на горки символику запрещенных в России экстремистских организаций.
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