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сегодня, 09:28
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Глава Липецка помирил двух директоров управляющих компаний

Они не могли поделить общий двор на улице Неделина.

В прошлую среду глава Липецка Роман Ченцов проверил, как исполняется программа «Мой двор». Оказалось, что одна детская благоустроенная площадка — между домами №55 и №59 по улице Неделина — оказалась спорной. Руководители УК «Выбор» и «Умный дом» на тот момент так и не могли решить, кому из них брать ее на свой баланс?

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Не стесняясь присутствия мэра, Дмитрий Синельников из «Выбора» и Алексей Стебенев из «Умного дома» начали спорить о том, как им содержать эту территорию:

— Давайте мы будем убирать ее один месяц, а вы — два. И так по очереди.

— Нет. Это лавочка наша, это — ваша. Каждый будет убирать мусор возле своей.

Но Роман Ченцов быстро их помирил.

— Вы же хотите дружить как управляющие компании, у которых на двоих — общий двор? Предлагаю вариант. Встречаетесь в субботу. Берете по банке краски и обновляете старый детский городок. Это — хороший хозяйский подход. Пожмите друг другу руки. Вот и хорошо! Вот и подружились!

Так и случилось. В субботу силами двух «управляшек» оставшийся на новой детской площадке старый детский городок покрасили, замазав нанесенную в том числе кем-то ранее на горки символику запрещенных в России экстремистских организаций.

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«Мой двор»
Роман Ченцов
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Нервная мать
11 минут назад
Очень важное! Дорогой наш мэр, разберитесь с более глобальными проблемами: раскопками, водой, отоплением, медициной, дорогами. Зима на носу! Не до лавочек!
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Фрезия
21 минуту назад
И толку? Убирать все равно не будут.
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Васёк
49 минут назад
Нужно ещё Квадру с населением помирить. А то Квадра обиделась и воду горячую не даёт.
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Иваныч
сегодня, 10:21
Как в детском саду, мирились мизинчиками, мирись мирись и больше не дерись. Вроде взрослые люди а общий язык найти не могут.
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Гость
сегодня, 09:38
А что так можно было? Почему их раньше не помирили?
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